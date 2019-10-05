台美太平洋對話7日登場　美國務院官員將率團來台

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台美首次協同舉辦的太平洋對話論壇將於下週一（7）在台北登場，美方此次派甫於7月上任的國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅率團來台，也將是首次有國務院官員來台與我國政府進行對話。

外交部今（5）日召開記者會，外交部次長徐斯儉表示，希望藉此平台討論各國在太平洋島國發展援助項目的協調合作，使友邦的各項援助發揮最大效益。他指出，這也是首次有國務院的官員來台和台灣政府直接對話，而且是從整個區域的角度。

外交部強調，太平洋對話（Pacific Island Dialogue）早在半年前就開始規劃籌辦，與上月索羅門群島及吉里巴斯兩太平洋島國與我國斷交事件無關。不過，外交部亞太司長葛葆萱也表示，台美雙方盼藉此對話商討如何共同鞏固我國在太平洋的友邦。

根據外交部，主管美國務院澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）同時也是美國APEC資深官員，此次來台灣除了將出席太平洋對話外，也受邀參加玉山論壇，並將拜會我國相關政府官員，討論台美雙方在APEC架構下加強合作的事宜。

美國在台協會則指出，這場新論壇將成為美國、台灣及太平洋地區理念相近的夥伴一同探索如何增進合作的機制，以支持台灣在太平洋地區邦交國的發展需求。據了解，我國太平洋友邦駐台大使及日本、紐澳、加拿大等理念相近國家的駐台代表皆受邀此次活動。