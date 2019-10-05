金秋蟹逅 大倉久和秋季螃蟹料理美味上桌

金風起，菊黃蟹肥，正是大啖秋蟹的好時節！美食最重要的便是當令，選在食材最新鮮的盛產季節，最能享受到好滋味。在這個螃蟹膏豐腴美的秋日，大倉久和大飯店三家餐廳10月起推出多道螃蟹料理，要與您來個「金秋蟹逅」！桃花林中式料理一口氣端出多道風味各異的螃蟹料理，山里日本料理也推出暖人脾胃的鱈場蟹陶板燒應景，而歐風館自助餐廳午餐供應旭蟹、三點蟹吃到飽，晚餐還加碼一種當令螃蟹，目前當值的是肉質緊實的沙公。

三樓桃花林中式料理10月份起，推出多道螃蟹料理。 喜歡重口味的人絕不可錯過星洲風味的「黑胡椒大沙公」與「星洲辣椒炒螃蟹」，大沙公以黑胡椒爆炒出誘人的香氣，而新加坡著名的星洲辣椒炒螃蟹，以主廚祕製的辣醬汁大火炒過，辣中帶有東南亞特有的酸甜滋味，不僅紅艷豔的螃蟹讓人食指大動，濃香的醬汁也捨不得放過，搭配饅頭蘸著吃，非得連盤底都清空才過癮 。

如果想吃傳統口味的螃蟹，桃花林備有「薑蔥炒沙公」這道不敗經典款，用薑蔥爆香，鍋香鑊氣逼得人口齒生津；另外還有「XO白蘭地大沙公炆米粉」，一隻至少700公克大沙公，搭配用螃蟹與上湯熬煮的湯頭，還附上一杯XO白蘭地，讓客人可以隨著喜好加入煲內，法式精釀的酒香，與滿是螃蟹精華的湯頭相互輝映，光是吸飽散發陳年酒香湯汁的粗米粉就讓人忍不住吃上幾碗！

除了直接大口吃蟹，與秋蟹的約會也可以比較含蓄，桃花林同時端上蟹粉小籠湯包和蟹粉扒豆苗，用的是大閘蟹的蟹肉、蟹膏，無論是加上豬肉蒸成的蟹粉小籠湯包，或是與豆苗炒出爽脆口感的美味，都是秋日餐桌不容錯過的好滋味。

在山里日本料理的餐桌上，大器呈獻「鱈場蟹陶板燒御膳」，二隻肥碩的蟹腳，口口都是讓人讚嘆的鮮甜！搭配精緻的開胃菜、營養均衡的蔬菜，以及田樂雞肉風味茄子與蘿蔔等，精緻的套餐吃來不會負擔過重，卻又如此饜飽。

假如想要過癮大啖螃蟹，那麼就選擇吃到飽吧！歐風館自助餐廳在午晚餐期間都推出當季螃蟹，午間餐檯上無限供應旭蟹和三點蟹，晚餐還加碼沙公，清蒸原味上桌，喜歡品嚐原味或是搭配海鮮餐檯上的薑醋汁、雞尾酒醬、五味醬、或是醬油都各有滋味，為了讓消費者品嚐到最鮮美的螃蟹，餐廳將視當天的供貨品質，將最當令的蟹種端上桌。不要讓心動變成遺憾，大口啖蟹就是現在！