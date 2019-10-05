期交所等6家金融周邊機構連續攜手送愛

臺灣期貨交易所今日(10/4)舉辦108年度「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈儀式，由金管會張副主委傳章、證期局黃組長厚銘及期貨公會糜理事長以雍親臨見證。捐贈單位由期交所黃總經理炳鈞、證交所羅副總經理贊興、集保結算所朱總經理漢強、合庫金控雷董事長仲達、華南金控羅總經理寶珠及聯徵中心張總經理國銘等代表出席，並由各縣(市)政府社會局(處)代表受贈。

期交所自104年起大力響應金管會號召，邀集周邊金融機構辦理「金融有愛－食(實)物銀行」聯合捐贈活動，將愛心對準缺口，採購物資，與全國22個縣市政府發揮公私部門合作效能，並由社會局(處)社工分送到全臺各角落的弱勢族群，幫助其渡過生活困境，建築幸福資源分享愛心公益平台。過去4年來共幫助19萬餘戶家庭、63萬餘人次，受助家庭多數是不符合政府福利照顧資格，但實質上卻是生活困難亟需幫助的社會邊緣戶。今年期交所等6家金融周邊機構再次投入新臺幣5,000萬元，累計5年捐贈金額已突破1億6千萬元。

金管會張副主委傳章表示，臺灣目前人口數為2,359萬人，「低收入」及「中低收入戶」約有62萬人，另還有無法領取政府相關「低收入」及「中低收入戶」補助，屬於「近貧」的「社福邊緣戶」。在豐衣足食的寶島臺灣，確實仍有部分家庭連基本生活物資都有困難，亟需大眾發揮愛心、給予支援與關懷。期交所與金融周邊機構共同辦理「金融有愛－食(實)物銀行」協助補足政府的缺口，讓不具政府福利補助資格的「近貧戶」獲得社會扶助，幫助其渡過困境，找回重新出發的力量。此結合社會資本與愛心的公益平台，讓社會感受到金融業關懷的暖流，建構臺灣更祥和健全生活環境，金管會對這項善舉深表支持及肯定。英國文學家狄更斯(Dickens)曾說：「一顆愛心是最真實的智慧」，今天參與捐贈的金融機構，都是最具有真實智慧的企業，謝謝您們。讓臺灣更加美好。

期交所榮幸邀集各金融捐助機構共襄盛舉，發揮影響力，創造社會價值，為臺灣安定盡一份心力，發揮「取之於社會，用之於社會」大愛精神，並符合全球先進國家重視企業社會責任相關議題的世界潮流。

期交所黃總經理炳鈞表示，這4年來期交所持續與全臺灣22個縣(市)政府社會局(處)聯繫，了解臺灣正面臨少子化及人口老化，弱勢幼童、身心殘障與獨居老人皆亟需照顧等社會議題，但限於政府財政資源有限，因此，108年度的食(實)物銀行仍延續106及107年度規劃主軸，以嬰幼兒、老人及病患者為優先照顧對象，並將政府較難募集到嬰幼兒、老人及病患者所需要的奶粉、尿布及營養品等高單價物資品項列為捐贈重點，此類物資合計60物資品項，比重由去年度 62.4% 調升至66.5％，期望能夠讓長者及病患們得到照顧與關懷；讓弱勢家庭孩子們，能夠平安健康長大，經由本活動將愛心資源傳遞給弱勢家庭，增進公共利益，並落實企業社會責任、創造美好社會的願景。

其他捐贈機構亦認同「金融有愛－食(實)物銀行」開辦理念，而持續投入本次捐助行列。證交所表示，濟弱扶貧是企業必備的社會責任，以實際行動關懷社會、加強照顧弱勢族群，解決生活難題，是最具體有效解決方式，期望幫助弱勢早日脫貧邁向安康之路，讓臺灣多一分安定溫暖力量，未來將持續公益傳遞愛心，期許與各界攜手共創美好社會，善盡企業公民回饋社會責任。

集保結算所表示，未來我們於精進本業同時，仍將持續投入社會公益，一方面將持續整合相關資源，讓弱勢團體能更有計畫及效率的應用贊助金額；另一方面會隨時關注社會議題及需求，更有彈性挹注集保結算所愛心，讓愛持續綿延不絕。

合庫金控表示，為響應金管會推動金融業落實企業社會責任，已連續4年參與本項公益活動，期望可拋磚引玉喚起社會大眾對弱勢家庭關懷，並形成一股正面向上力量，讓愛心無遠弗屆、散播全國各地。

華南金控表示，長年致力於社會公益活動、促進社會福祉及生活平等，本次持續支持「金融有愛－食(實)物銀行」公益活動，並號召華南銀行、華南永昌證券及華南產險等子公司共同參與，將關懷散播全臺各角落。

金融聯合徵信中心表示，本中心為公益性財團法人，向來關懷弱勢族群，本次持續支持共同辦理「食(實)物銀行」，採實體資糧捐助方式、以救急為念，協助遭逢急難困境弱勢家庭渡過生活危機，自我期勉為社會多盡一份愛心與關懷，善盡社會責任。