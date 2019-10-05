刷富邦J卡全台可樂了！搶購日本自由行 萬元有找再享12期0利率

今年打算去日本賞楓、賞雪、泡湯， 或預先搶購明年櫻花季門票的哈日族，千萬不能錯過這波富邦J卡全 台獨家優惠！即日起至2019/12/31，刷富邦J卡訂購可樂 旅遊明年3月底前出發的東京、大阪、沖繩、福岡自由行， 搭乘長榮或華航，3天2夜機加酒每人最低只要8,888元(未稅 )，還可享分12期0利率，再賺國內消費1%刷卡金， 日本血拚還有3%回饋無上限！此外，2019/12/31前刷富 邦J卡搭虎航，日本航線來回機票最高享85折；2020/2/ 29前於Expedia預約完成訂房，立即享85折優惠(限10 ,000名)。赴日旅行有J卡，多重回饋J你獨享！

日本一年四季有著不同韻味的美景，成了國人海外度假首選。 據交通部統計，國人赴日旅遊人次已連續七年正成長，今年1~7月 赴日旅遊人次已逼近300萬， 可預見接下來在賞楓熱潮及冬季賞雪泡湯二大力道推動下， 赴日旅遊人次可望挑戰500萬關卡，再創歷史新高！北富銀表示， 日本近年也變成親子旅遊勝地，包括東京迪士尼、大阪環球影城、 沖繩海洋博公園、福岡夢幻兒童遊樂場等，人氣紅不讓， 如果打算攜家帶眷遊日本，不妨把握這次難得的機會，省荷包又0息 分期，家族旅行更輕鬆。

富邦J卡有多項為旅日客群量身設計的權益和服務，除了全日本29 個機場貴賓室免費使用，國人日本行最愛的血拚，有J卡相伴， 筆筆可享全台最優的日本消費3%回饋無上限；此外， 卡友還可運用「一鍵調額」功能及時調高信用卡額度，只要在北富銀 LINE官方帳號完成綁定並開啟功能，就能立即選擇所需額度， 最高可調高一倍、馬上生效，最長持續60天， 讓卡友在日本購物更盡興，免去刷爆卡的尷尬。

「一鍵調額」功能深受J卡卡友好評，自今年3/29上線至8月底 止，短短五個月，調撥總金額破億元大關，逼近新台幣1.5億， 且持續成長，平均每位卡友的調撥額度接近新台幣10萬元。

另外，J卡全台首創的一年4次免費兌換日本伴手禮獨享權益， 也備受卡友喜愛。今年已送出日本超人氣保溫杯、 知名百年老店神戶風月堂洋菓子、銀座最搶手下午茶Henri Charpentier西點，至7月底已送出5,000多份伴手 禮，等同每個月平均有逾千位卡友造訪日本兌換伴手禮， 相當受歡迎。為了與更多J卡卡友分享日本道地名產，北富銀指出， 目前正在與日本洽談增加更多伴手禮的品項與兌換地點， 包括沖繩等旅日客群鍾愛的熱點，皆納入考量之列， 最快今年第四季火熱登場。喜歡去日本玩的民眾可要加快腳步辦J卡 ，先辦先享受！

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