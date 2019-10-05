「食」在有鬼的萬聖節 台北美福驚喜登場

搞怪有趣的西洋萬聖節將於10月登場，台北美福大飯店將於彩匯自助餐廳及Moment café & bakery推出可愛又搞怪的驚喜甜點，點心房主廚黃伯欽選用法國發酵奶油及法芙娜巧克力等頂級材料，自10月28日至31日於自助餐檯上推出可愛的南瓜、骷髏及蝙蝠等造型小甜點，Moment café & bakery也自10月21日至31日創意推出「鬼火幽靈塔」、「南瓜骷髏盆栽」等精緻單品，每款NT$280起，以及選用法國「Valrhona法芙娜」的水果系列巧克力製成的五款可愛巧克力棒棒糖，每支NT$168，精緻送禮另提供有特製主題裝飾底座，五款一組NT$1,880，適合微型萬聖派對或贈送好友。

此外，還有選用法國頂級VIRON麵粉及日本奧本麵粉所製成的「精靈布里歐」、「髒髒包」等四款手工麵包，每款NT$80；除了多項驚喜吸睛的主題甜點，自10月16日起先後於飯店官方Facebook或Instagram推出「誰是髒小孩?」活動，完成指定任務可享髒髒包買一送一優惠；或參加「鬧萬聖‧小編群試吃『鬼』你看」抽獎活動，有機會獲得「萬聖節限定套餐」乙份。除了主題甜點，飯店同步推出萬聖節住房專案，行政客房優惠價NT$7,000+15.5%(原價NT$16,170)，入住可享彩匯自助早餐、萬聖下午茶套餐兩客及萬聖限定版沛醬兔一對；活動期間加入美福集點卡會員，館內消費單筆滿NT$3,500，亦可獲得「萬聖限定版沛醬兔」，數量有限，贈完為止。熱鬧有趣的萬聖節，讓大小朋友驚喜連連，活動詳情請洽02-7722-3399轉各餐廳或訂房。

在充滿搞怪氛圍的萬聖節裡，台北美福再度推出三款主題甜點、四款造型麵包及受歡迎的萬聖主題法芙娜系列巧克力棒棒糖。應景的主題造型，帶點萬聖節的詭譎氣氛還有著些許逗趣的模樣，其中一款像極白色幽靈的「鬼火幽靈塔」，倒栽蔥的模樣十足逗趣可愛，口味上以檸檬果泥及自製的手工檸檬棉花糖為主角，搭配杏仁風味的海綿蛋糕及萊姆白巧克力餡，酸酸甜甜的綿密口感，內餡添加了些許白蘭地酒提香，清香飄逸。

「南瓜骷髏盆栽」則以經典的萬聖元素南瓜、骷髏為外型主題，以巧克力製的小盆栽裝盛，裡頭是以北海道乳酪與澳洲乳酪，以及南瓜所製成的烤南瓜乳酪，再搭配來自日本京都的森半抹茶製的蛋糕，再添加巧克力酥脆，是一款視覺與味覺兼具的萬聖甜點；最後一款單品為可愛小巧的「木乃伊泡芙」，裹著白色繃帶的小小木乃伊伸出迷你的繃帶手，可愛又有趣，底下是選用大溪地香草莢製成的香草卡士達餡，搭配烤至香濃酥脆的波蘿泡芙，一口咬下奶香濃郁，口感豐盈香滑。除了三款特色甜點，美福點心房黃主廚選用來自法國產量小、麥香味重的VIRON麵粉製成四款造型麵包，VIRON麵粉中所富含的礦物質讓麥香味更顯濃厚，工法繁複，筋性高操作不易，作出來的麵包外脆具口感。

這次的品項有以南瓜造型搭配骷髏的「骷髏馬車」，香滑綿密的南瓜內餡，與香酥的麵包，享受麥香與南瓜共譜的巧妙滋味；選用在日本擁有81年製粉歷史的奧本小麥粉搭配檸檬果泥製成的「精靈布里歐」，微帶酸甜的口感，與日本麵粉的Q彈口感，搭配無辜的圓形大眼，像極了被驚嚇到的小精靈一般；另一款同樣使用日本奧本麵粉製成，帶著惡魔般的撕牙咧嘴表情，是小朋友們最愛的香濃酥綿的「惡魔波蘿」；最後一款是挑戰個人品嚐形象的「髒髒包」，主廚選用法國VIRON麵粉搭配64%的比利時巧克力製成，表面再灑上法芙娜巧克力粉，無拘謹的隨意品嚐，滿滿的巧克力香氣與麵包口感充滿舌尖與味蕾。

除了甜點與手工麵包之外，今年同樣推出廣受歡迎的主題棒棒糖，主廚選用來自法國頂級巧克力品牌「Valrhona法芙娜」的五種巧克力，外觀搭配應景的萬聖節系列圖騰製成紅寶石巧克力、64%比利時巧克力、杜絲巧克力、阿澤莉亞巧克力及杏仁奇想風味棒棒糖，風靡全歐洲的法芙娜系列巧克力，擁有不同的巧克力風味，令人驚豔回味。五種不同口味的搞怪棒棒糖，自去年推出以來廣受大小朋友歡迎，每支NT$168，今年特別推出限定組合，購買五支一組售價NT$1,880，每組提供仿木紋底座，與色澤繽紛的棒棒糖，成為今年萬聖節派對的必備品項之一。除了多項主題單品，期間亦提供有搞怪萬聖下午茶套餐，每套NT$550，可任選一款主題甜點、棒棒糖及指定飲品一杯。

萬聖節只有餐飲優惠嗎?台北美福自10月21日至10月31日推出萬聖節住房專案，每房原價NT$16,170的行政客房，優惠價只要NT$7,000，入住擁有15坪的寬敞客房，