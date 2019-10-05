新北市社大逗陣來讀冊 10-12月行動書車邀您讀好書

新北市教育局今(5) 日於林口區竹林山觀音寺辦理社區大學行動書車一日快閃活動， 慶祝社區大學20周年。教育局今年10-12月以「咱的社大、 咱的新北市」為主題， 特別邀集13所社區大學行動書車開到29行政區推動免費閱讀， 邀您讀好書，樂學習！ 10月份場次詳細資訊歡迎上新北市社會教育資源網/社區大學/ 最新消息查詢(https://lll.ntpc.edu. tw/Module/Bulletin/Detail.php? ID=780)。

今日活動由林口社大以行動書車結合林口子弟戲文物節， 展陳子弟戲相關書籍與教材，將林口發展百年的「子弟戲」文化， 融合書香、文物與在地慶典，推動在地閱讀風氣。 10月16日蘆荻社大將於徐匯廣場舉辦一日「街頭閱讀美術館」 快閃活動，將展出多部庶民插畫家的繪本創作手稿， 如反映城市變遷的蘆洲淹水故事、聽障兒克服缺陷、 懷舊愛情故事等，每一篇都是動人的生命故事， 當日也將邀請到繪本創作者到現場與民眾互動，分享創作理念。

三重社大推廣秀英花復育多年， 11月7日將重現民國五六零年代秀英的風華榮光， 藉由行動書車秀英花書籍的展出， 讓更多人知道秀英花的歷史及文物；11-12月板橋社大於板橋、 瑞芳、雙溪等區將結合行動書車以「閱讀在地，呈現未來」為主題， 規劃系列「在地風景VR創作教學」，以智慧手機APP、 VR眼鏡與簡易拍攝結合的教學課程， 讓大朋友小朋友在三小時內可以看書、觀察在地、共同創作。 此外還有新崇光社大於烏來區的原民故鄉故事導讀、 新莊社大的新莊映畫祭等閱讀活動不容錯過。

新北市政府教育局表示， 今年特別安排社大行動書車開進29區推廣閱讀活動， 滿足本市各區民眾學習需求，也讓市民皆能就近一同參與學習， 閱讀在地故事，以不同角度發掘在地人文特色， 歡迎民眾逗陣來讀冊！