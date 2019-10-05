秋季山藥來敲門 新北山藥冠軍出爐

為鼓勵農友提升山藥品質， 新北市農業局輔導新北市農會，今(5)日在台北市希望廣場， 盛大舉辦一年一度的市級山藥評鑑競賽。本年度共48位在地農民參 與競賽，依品種與栽培方式分為原生種(穴管栽培)、原生種(非穴 管栽培)、大薯種(紅、白皮屑)、刺薯種等4個組別， 經過評審嚴格評比遴選出今年的新北山藥王。

新北山藥產地為瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、淡水、三芝、汐止等區， 主要栽培品種是「基隆原生種」山藥，其肉質細緻且黏性高， 非穴管栽培外觀雖較細小，但口感特別Q彈，而穴管栽培外表平滑， 口感較為綿密，最長可達130公分。 山藥評鑑依照不同組別的評審標準， 由山藥的外觀與口感評選出今年最高品質的山藥。首先由外觀評定： 目測表皮的質地粗細、有無病蟲害，形狀以長條直立者為優。 以及目測肉色均勻度、比較切口黏液質黏稠度； 並接著進行食味品評，比較肉質的細緻度、口感、Q度及香味。

原生種(穴管栽培)組冠軍江李舜表示， 基隆原生種的山藥較為嬌貴，照顧上也須時時注意呵護， 為了不讓辛苦的汗水白費，栽培管理儼然已成一門大學問， 特別是針對灌溉排水與病蟲害防治方面，很感恩今年可以獲得冠軍。

新北市農會理事長林溪水表示，新北特產的原生種山藥， 口感細緻且特別Q彈，媲美日本進口山藥，又因鄰近消費地， 新鮮度更勝一籌，生食涼拌、熟食滋補皆非常合適， 目前正於盛產季節，邀請各位民眾一同品嘗秋天的美味。

農業局表示，今年推出一系列山藥行銷企劃，將於10月26日在雙 溪平林農場的展售會，販售當季新鮮山藥及農產品，並提供山藥饅頭 及手工山藥粿限量免費試吃，不僅如此，更結合青春山海線雙溪、 平溪及貢寮路線，推出山藥一日體驗行程， 帶領民眾悠遊新北著名美景，親身至農田採收山藥， 並享用新鮮山藥饗宴，詳細的山藥體驗內容，可至新北市農業局網站 （網址：https://www.agriculture. ntpc.gov.tw）。購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）2 4972760~3或（02）24978704、平溪區農會（0 2）24951051、三芝區農會（02）26363111。