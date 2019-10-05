中華電信結合國內產官學界　提升自動駕駛安全性

隨著人工智慧應用領域的蓬勃發展與快速進步， 自動駕駛不再是遙不可及的夢想。 中華電信與臺灣區電機電子工業同業公會、緯創資通股份有限公司， 於108年10月05日假虎頭山創新園區共同舉辦「 自動駕駛資訊整合平臺暨高精地圖實證成果發表會」。 向國人展示第一個聯合國內廠商共同開發的自駕車資訊整合平臺， 將可促進未來地方政府、民間企業發展自駕公共運輸之應用， 帶領國人進入更為智慧化的自動駕駛交通領域。

中華電信自107年起受國發會委託，執行「亞洲．矽谷— 自動駕駛運行暨資訊整合平臺計畫」，在亞洲‧ 矽谷計畫執行中心指導之下，與緯創資通、資訊工業策進會、 工業技術研究院、勤崴國際、豐榮客運、成功大學等單位共同合作， 成功打造國內第一個自動駕駛資訊整合平臺。 此平臺可同時蒐集不同類型的自駕車在不同地點的運行狀況， 並已在桃園、臺中、臺南等地進行實際運行測試， 順利將自駕車蒐集的感測元件資訊即時回傳平臺， 並在平臺上建立與高精圖資系統的傳輸機制， 確保自駕車圖資隨時維持在最新狀況。

平臺可提供自駕車的車內外即時影像、車輛即時位置及事件紀錄， 並整合路口即時影像及高精地圖系統， 使營運業者能掌握自駕車的行駛狀況， 確保自駕車運行及用路人安全。此外，所蒐集的各種自駕車資訊， 更可提供交通監理單位做為審核自駕車安全行駛的依據。 在平臺上也提供路線與站點管理、車隊管理及車輛事件告警等功能， 將來自駕車營運業者可利用平臺資料進行大數據分析， 優化行車路線，提升自駕車隊的營運績效， 而民眾未來更可使用手機，直接查看自駕巴士的到班狀況， 安排出門搭車時間，提供無縫接駁的智慧交通生活。

中華電信在創新研發上不遺餘力，期盼透過智慧交通的服務， 帶給國人更聰明、更便利的生活。 自動駕駛產業被視為極有潛力的市場，面對自動駕駛的浪潮襲來， 中華電信加緊深耕並持續秉持「智慧生活的領導者、 數位經濟的賦能者」，以客戶為中心的價值創造核心理念， 展現中華電信強大整合能力，引領自駕車產業邁步向前開創商機。