「蟹」逅今秋 天成飯店集團翠庭中餐廳「品蟹宴」登場

秋風起，蟹腳癢，品蟹正是時節！鎖定國人對海鮮食材的愛好，天成飯店集團旗下：台北天成大飯店及台北花園大酒店之【翠庭】中餐廳，即日起至2019/10/31止推出「品蟹宴」，主廚嚴選食材，採用肉脂腴滿的野生大沙公，以金沙、清蒸、煲湯…等各式料理方式，精采呈現螃蟹料理，單點每道NT$880+10%起，饕客一嘗秋蟹萬種風情，品味難以抵抗吮指魅力！

自古以來，螃蟹被譽為「百鮮之尊」，有「一蟹上桌百味淡」的贊語，持螯、賞菊、吟詩，更是古代文人墨客每年金秋時節的風雅盛事，集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「菊黃蟹正肥，天成飯店集團今年由主廚團隊規劃全新秋蟹料理，於旗下兩館聯手推出品蟹宴，運用料理技法來呈現食材的鮮與活，帶給消費者不同以往的味蕾體驗，嘗到蟹肉細嫩鮮甜的奢華口感，同時也滿足饕客品味秋蟹美饌的多種渴望，預估可望帶動中餐廳業績成長約1~2成。」

天成飯店集團/翠庭中餐廳品蟹宴「清蒸沙公」單點NT$ 880+10%

主廚採用淨重足的鮮活大沙公，清潔後剖開，淋上酒水去腥，再放入蒸籠蒸製，以原味方式呈現螃蟹的彈性及鮮度，食用時佐以白醋及薑等佐料，襯出蟹肉鮮嫩彈牙的好滋味，令人食指大動！

天成飯店集團/翠庭中餐廳品蟹宴「避風塘沙公」單點NT$980+10%

將處理乾淨的沙公灑上麵粉，下油鍋酥炸後瀝乾備用；另取主廚特製蒜酥、豆豉、辣椒末…等食材，以大火快炒，再拌入螃蟹，入口嗆辣鮮香，外酥內嫩，搭配主廚特製的蒜酥，濃郁滋味，讓人一口接著一口，捨不得停口。

天成飯店集團/翠庭中餐廳品蟹宴「金沙沙公」單點NT$1,080+10%

取鹹鴨蛋黃下鍋炒開，再加入沙公與調味料拌炒，蟹肉飽滿扎實，脂腴豐美，蛋黃鹹香誘人，入口綿密，與鮮美海味在齒頰中交織出動人的圓舞曲，讓人回味無窮。

天成飯店集團/翠庭中餐廳品蟹宴「沙公絲瓜煲」單點NT$1,080+10%

以精心熬煮的雞高湯作底，放入絲瓜與大沙公一同煲煮，讓蔬食的清甜滋味與海洋鮮味釋放，起鍋前加入粉絲與蛤蜊提味，湯清味美，甘甜順口，粉絲吸飽了鮮蟹精華，十足入味，蟹肉香嫩細緻，讓人大快朵頤。