世界音樂節來啦！電音夜體驗西班牙髮藝　特色異料市集挖寶

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019世界音樂節@臺灣又來啦！今年有愛沙尼亞、拉脫維亞、墨西哥的表演者，帶來表演及各式活動，還有上百攤的市集，好吃又好玩！另外，電音跨界之夜上更可和西班牙街頭知名表演藝術家互動，音樂節將於18至20日臺北大佳河濱公園登場。

風潮音樂發布新聞稿表示，2019世界音樂節@臺灣（2019 World Music Festival @Taiwan）將帶來全方位的音樂及藝術文化體驗，團隊來自愛沙尼亞、拉脫維亞、墨西哥、印度及臺灣等國家，規劃20組精彩展演、9場樂舞工作坊與國際講座及超過100攤創意又具異國風情的特色質感市集。

風潮音樂說明，音樂節一大亮點「地球市集」包含「音樂鋪子、創藝市集、食藝市集」三大類主軸，參與者可恣意漫步於攤位之間，發揮好奇心探索世界各地的文化；加碼的電音跨界之夜特別計劃，並首邀西班牙巴塞隆納街頭知名妝髮表演藝術家，與觀眾激盪繽紛火花。



西班牙OSADIA酷炫髮藝體驗（圖/世界音樂節@臺灣）

值得一提的是，電音之夜裡的西班牙酷炫髮藝體驗，邀請到受全球各大藝術節競相邀演的OSADIA，利用無邊想像力和高超技巧打造出最震撼視覺的妝髮，現場民眾即是共同表演者，將原創互動藝術完整呈現給臺灣觀眾，營造最嘉年華的氛圍。

今年也首度邀請來臺的馬來西亞鼓圈團隊1Drum，每天兩場次讓參與者手持非洲鼓、沙鈴、搖鈴等各種樂器，在1Drum帶領下一同奏出非洲、森巴等節奏律動。

其中，音樂舖子集結伊朗傳統鼓、愛爾蘭笛、非洲卡林巴、馬來西亞二十四節令鼓，以及木箱鼓DIY手作等體驗，豐富的工作坊和各式節目讓民眾玩得不亦樂乎；創藝市集則號召多部質感「餐車」販售道地異國料理，如古巴三明治、日本宇治抹茶冰淇淋、義式窯烤披薩、美式熱狗堡。

風潮音樂提及，不少攤位強調健康蔬食、清真中東家常菜等，顧及每個人不同飲食習慣及需求；「挖寶天堂」創藝市集，則能找到斯拉夫木偶、祕魯千年圖騰配件、非洲亮眼特色髮帶等特色手作選物，以及臺灣原住民和其他本土的手工布織或手染衣物、綠色民具、植物系列的裝飾等。

音樂節更祭出許多優惠，包含磊山保經限量小禮、首都大飯店住房專案、MyMusic導覽手冊及免費體驗券等，更多詳情請前往官網查詢。



地球市集之食藝市集的摩洛哥牛肉燉豆口袋麵包（圖/世界音樂節@臺灣）



音樂節齊聚上百攤特色市集（圖/世界音樂節@臺灣）



周邊drum circle活動（圖/世界音樂節@臺灣）