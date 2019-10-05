香格里拉台北遠東國際大飯店 連三年蟬聯「台北最佳商務飯店」

屢獲國際獎項肯定的香格里拉台北遠東國際大飯店再度榮獲至高無上的榮耀[1]！全球享譽的權威級商務人士旅行雜誌 (Business Traveller Asia-Pacific)於日前頒發傑出飯店、航空公司、機場與目的地等旅遊業機構，其中香格里拉台北遠東國際大飯店連續第三年榮獲「台北最佳商務飯店」殊榮。此外，受商務人士信賴的香格里拉酒店集團，更是連續18年被評選為「亞洲最佳商務飯店品牌」。

區域總經理暨香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德 (Randy Zupanski) 對於飯店再次獲頒此殊榮深感榮幸並表示：「香格里拉台北遠東國際大飯店一直致力於提供優質服務，並且讓香格里拉熱情好客的服務精神傳達給每一位客人，今年是飯店迎接25週年這個重要里程碑之際，再次獲獎對全體員工別有特殊意義，我相信這獎項和榮譽屬於團隊的每一份子！而作為行業的領導者，我們將努力保持追求卓越服務的更高境界！」

此獎項是由商務人士旅行雜誌於2019年4月到6月期間，針對訂戶所發送了投票表格來進行票選，一共有超過3萬名的旅客，在亞洲地區經常性旅行，平均每年出差多達19次，因此他們的觀點提供了寶貴的意見，也讓這項評比結果，格外受到重視。而香格里拉台北遠東國際大飯店能連續三年獲獎，不但是對飯店的肯定，也讓台灣的頂級飯店能在亞洲區佔有一席之地！