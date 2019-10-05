台北福華聯手屏東在地好農 融入在地食材成就八款手工點心

今年經濟部與屏東縣政府共同主辦「2019台灣設計展」於10月5日至20日在屏東舉行，與品牌商店「未來式」串聯中央與地方資源、提升全民設計美學認知，以展現國內外創意設計成果及地方文化特色。屏東為農業大縣，近年來縣府成立農業科技園區、農業大學，並將有機栽培、友善農法的概念帶入農作，提升農作新價值，並致力輔導小農轉型農企業，掀起新農業運動，像是咖啡及可可屢屢於國際大賽獲獎，帶動屏東黑金商機的發展。

台北福華大飯店點心坊主廚巫政翰與福華大飯店甜點主廚團隊選用屏東在地好農食材研發出八款手工小農甜點， 將技術平台延伸至屏東，結合南台灣在地食材與意象，主軸探討屏東特色產業，深入台灣農業大縣，並透過屏東在地所孕育出的香水檸檬、金鑽鳳梨、枋山完熟愛文芒果、在地可可豆-TC福灣巧克力及咖啡豆等豐富農產。

10/5~10/31於台北福華大飯店點心坊限時賞味，手工小農甜點「屏夏光年」採用屏東枋山完熟愛文芒果製作出果香濃郁與百香果果汁熬煮搭配乳酪布丁、來自屏東大武山小農出產的咖啡與千層蛋糕層層堆疊出溫潤甘醇的質感蛋糕「農情咖啡」，集合屏東兩大名物濃郁手工黑糖、金黃鳳梨果乾，烘焙後一抺鳳梨果汁及君度橙酒的「金鳳良土」長條蛋糕，來自屏東世界知名巧克力結合洛神花乾的「可可匠心」，還有「鄉檸之夢」屏東仲夏名物香水檸檬與日本北海道高梨鮮奶油結合出夢幻香檸香緹（le chou à la crème）泡芙，每款手工甜點以色香味俱全讓人彷彿走進高屏美地，一同細細品嚐屏東最真實的味道。

此外，高雄福華大飯店也特別受邀參與當中「好屏未來市」推出特色合作商品。特別與JR東日本台灣事業開發公司合作推出二款鐵道便當，原汁原味呈現日式「新幹線E7系便當」及「30種營養均衡便當」。新幹線E7系便當通行於東京和金澤間的北陸新幹線車型的車站便當，深受男女老少的喜愛。

搶眼吸睛的新幹線造型便當裡，一嚐招牌菜餚如炸雞塊、日式炸蝦、肉丸子、香腸、薯條、通心粉沙拉、醃蘿蔔等，飯糰更有鮪魚和鮭魚入餡及小蛋糕甜點。另一款便當精心使用30種食材製作而成，強調營養平衡更迎合日本健康風潮，均衡使用魚、肉及蔬菜等食材，是人氣招牌車站便當的代表之一。10/05~10/20在台灣設計展-屏東台糖縣民公園及高雄福華大飯店每日限量供應，想要嚐鮮的鐵道迷千萬別錯過。

福華大飯店集團攜手在地小農共創新商機，以行動支持在地產業，並增加在地觀光消費機會，作為支援在地小農生產之合作平台，更展現福華大飯店集團對地方小農的支持，並突破農產經銷管道，直接接觸小農的商機，除了更有效幫助願意友善耕種的農民外，從產地到餐桌，減少食物里程的概念獲得落實，對台灣的餐飲和環境也將有助益，造福台灣的環境和喜好美食、注重健康的食客。

使用在地且健康的食材為主要訴求， 衷心為台灣依舊美好的事物掌聲鼓勵。透過農作物真實呈現台灣的獨特風土條件，延伸到飲食的風貌與文化，讓大家重新認識屏東，以及從其延伸出來滿滿感動的食材故事。