HOTEL COZZI和逸飯店 秋日南方小旅行

迎接最適合出遊的涼爽秋日，即日起至2019/12/31，入住HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館與高雄中山館「親子美好時光住房專案」和「甜蜜小確幸住房專案」，讓溫馨的拼圖時光和外型超萌的手作蛋糕棒棒糖，為全家人留下旅行的美好回憶！

旅行是陪伴孩子最棒的時刻，和逸飯店．台南西門館與高雄中山館特別規劃「親子美好時光住房專案」，2019/12/31前預訂即可獲得有「年度最佳玩具」、「最好的學習玩具」等200多個國際獎項、風格與質感兼具的美國Mudpuppy變裝配對拼圖系列一組(市價NT$495)，讓爸媽跟孩子在舒適的客房內，動動腦完成拼圖遊戲，一邊培養孩子的專注力和成就感。和逸飯店．台南西門館與高雄中山館即日起開放預訂，雙人房NT$2,800起、四人房NT$4,700起，前30名訂房再加贈一本水滴文化翻譯繪本童書，為孩子們閱讀有趣的睡前故事，享受珍貴的親子互動時光。訂房專線02-7706-3600

和逸飯店．台南西門館與台南最萌甜點設計師「刺蝟太太」合作，獨家推出「甜蜜小確幸住房專案」，即日起至2019/12/31，雙人房NT$3,500起，每房贈送手工限量版「刺蝟CP蛋糕棒棒糖禮盒」(內含2支)，萌翻天的刺蝟CP搭配當月節慶造型，不同月份入住都有不同的驚喜唷！來自刺蝟太太的巧手打造，外型是精緻翻糖，內餡以熊本麵粉、巧克力、法國奶油及日本上白糖等材料製作，令巧克力磅蛋糕搖身一變，不僅「視吃」滿分，一口咬下的濃郁味道，洋溢滿滿甜蜜幸福，一起感受獨一無二的台南甜！訂房專線02-7706-3600

所有住房專案皆適用每房NT$1,000的國旅秋冬補助(僅限官網訂房)，此外，和逸飯店再特別加碼多項好康，凡免費加入AMAZZING CLUB會員，訂房再享95折，2019/12/24前首次訂房的會員可獲得5倍點數回饋，若房費NT$4,700相當於獲得1175獎勵點數(價值NT$470)，可於下次入住時折抵房費或線上兌換餐券、飯店限量商品等，還能參加歲末會員Happy Boxing Day抽獎活動，有機會抽中價值高達10萬元的台北慕軒飯店總統套房住宿券等大獎，千萬不能錯過！