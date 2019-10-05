晶華酒店攜手世界盃甜點冠軍--昆登‧貝利(Quentin Bailly)

為豐富消費者的美食體驗，台北晶華酒店特別邀請來自法國、曾經在2013年榮獲世界盃甜點大賽冠軍的甜點大師--昆登‧貝利(Quentin Bailly)來台獻藝，選用法國最高品質、多位M.O.F.(法國最佳工藝技師)甜點主廚指定使用的喜客利(SICOLY)果泥，設計出五款層次豐富且充滿味覺驚喜的甜品，即日起至11月30日於二樓上庭酒廊推出「世界冠軍下午茶」組，每套1,280元，包含五款甜點、二款鹹點與二杯飲品；此外，自10月7日起位於一樓的Regent Gift Shop也將提供昆登‧貝利--冠軍甜點系列蛋糕販售，每顆200元，邀請您體驗絕佳的世界級手藝，品味充滿馥郁果香的頂級甜品。

《世界盃甜點大賽Coupe du Monde de la Pâtisserie》創始於1989年，由法國極具影響力的《SIRHA》里昂食品展舉辦，每兩年進行一次，由於評鑑過程嚴謹且具有一定的公信力，一直被甜點師傅們視為烘焙界的最高殿堂，有「甜點界的奧林匹克」大賽之稱。各國的參賽者要先經過國內的初選，之後再進階至世界四大洲的決選賽程，角逐桂冠的選手來自非洲、歐洲、亞洲、以及美洲等地共計有20隊。

決賽者必須在限定的時間內完成特定主題的巧克力、水果冰淇淋、拉糖工藝創作、巧克力工藝創作、冰雕…等作品，最後由各項累積的分數依序評選出金、銀、銅獎。法國的明星甜點主廚--克里斯托夫．米哈拉克(Christophe Michalak)、與擁有法國餐飲界最高榮譽—M.O.F.頭銜的安吉洛．穆薩(Angelo Musa)、比利時巧克力之神—皮埃爾．馬可里尼(Pierre Marcolini)…等多位世界知名甜點主廚都曾獲獎，此次受邀的昆登‧貝利(Quentin Bailly)則在2013年、27歲時就獲得此項國際大賽的冠軍。

現年33歲的昆登‧貝利(Quentin Bailly)出生於法國人口最多的諾爾省，作品充滿著熱情與創造力，貝利主廚表示：小時候上學途中總會經過一家蛋糕店，望著玲瑯滿目的甜點櫥窗，可以感到滿滿的幸福感。因為這樣的感覺，讓他長大立志成為甜點師傅。16歲那一年，貝利主廚開始了他的廚藝生涯，先後於法國里爾、圖爾寬、聖昂德雷等多家知名餐廳學藝，後來受到M.O.F.主廚、同時也是創立「Pâtisseries et Gourmandises」甜點學校的國家級甜點主廚—史蒂芬‧格拉謝(Stéphane Glacier)的青睞，受邀在他所開設的甜點店內擔任要職。

累積多年經驗後，貝利離開格拉謝並在米其林三星主廚菲利普·里戈洛特(Philippe Rigollot)的提拔下，擔任他甜點店鋪中的巧克力主廚。2013年，貝利代表法國隊獲得世界盃甜點大賽(Coupe du Monde de la Pâtisserie)冠軍，之後即受擁有「廚藝界的哈佛」以及「M.O.F.大師搖籃」等美譽的法國雷諾特烘培廚藝專業學校(Ecole Lenôtre Paris)之邀前往擔任講師，並在2017年開設屬於自己的Chocolaterie Bailly Quentin甜點鋪，現在的他除了是多家知名食材廠商的甜點顧問外，更經常巡迴世界，舉辦甜品研討會。

貝利主廚為台北晶華設計所的五款冠軍甜點，分別以融入百香果、芒果、紅桃、蘋果、黑莓與洋梨所製成的果泥為主角，首先推薦的開心果沙布列酥餅塔．熱帶水果慕斯是先將開心果剁碎，加入32%純度的白巧克力、榛果、麵粉所製成的開心果布列塔酥餅為底層，疊上新鮮百香果、芒果丁與糖熬煮成的百香果芒果醬後，再依序鋪上熱帶水果慕斯與開心果香緹，最後撒上適量的乾燥綠檸檬粉而成，享用時可搭配百香果芒果醬及開心果酥餅碎片；外型宛若一個精緻裝飾品的覆盆子巧克力球．酸甜紅桃醬是先於覆盆子巧克力球內放入酥脆的沙布雷碎片，鋪上滋味酸甜的紅桃醬，疊上苦橙果泥與苦橙香堤，撒上增加口感的奶油餅乾碎、綴上糖漬紅桃而成，搶眼的顏色搭配與層次分明的豐富口感，展現令人醉心的風情。

精彩的甜點還有主廚使用杏仁粉、糖粉、蛋白、奶油烘培成塔皮，再加入混和白蘭地、糖、新鮮蘋果熬煮的蘋果醬所完成的白蘭地杏仁蘋果塔．香草蛋白霜，上桌之前還要疊上新鮮香草莢、鮮奶油及馬斯卡彭而成的香草馬斯卡彭香堤，擠上加入蘋果果醬的香草蛋白霜，綴上新鮮蘋果切片並撒上糖粉；黑莓巧克力蛋糕．煙燻巧克力甘納許是先以73%純度的黑巧克力製成巧克力蛋糕，層層疊上新鮮黑莓與糖熬煮而成的果醬、70%黑巧克力與鮮奶油製成的巧克力甘納許、與巧克力蛋糕後，淋上巧克力甘納許並放入冷藏定型，盛盤時再綴上新鮮黑莓與金箔而成，成品層次分明、酸甜交織，餘韻更顯淡雅悠長。