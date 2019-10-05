英國牛津經濟史博士質疑蔡英文提供的不是博士論文

(台灣英文新聞/柯錸 編輯報導) 根據媒體上報報導，英國牛津大學經濟史博士徐永泰本（10）月3日投書指稱，蔡英文總統公開提供的不是博士論文。

徐永泰博士表示，從蔡英文總統提供給台灣國家圖書館版本與LSE婦女圖書館版本的這兩份論文比較，發現仍有四大不符規定的問題～

（1）呈交（Presentation）：一旦呈交論文，就不得再更改，縱然是錯字、缺漏頁也不得抽換更改。而審查考官是不可能通過缺頁的論文的。

（2）頁碼（Pagination）：頁數必須「連號」。但是蔡總統提供的電子檔案、或LSE婦女圖書館的私人圖書版本，都有中間缺漏頁碼。這是明確違反倫敦大學論文寫作規定，是不可能通過審查考官與校方把關。

（3）原創聲明（Declaration）：聲明整篇文章沒有抄襲，若有部分內容與他人合著、或已經在其他論文中引用過，也必須聲明。而蔡總統的這兩份論文，都缺少這一項「原創聲明」。

（4）頁數形式（Paper）：倫敦大學博士論文要求論文呈現方式必須是單面，實體印刷論文每一張只可列印一面。而蔡英文放在LSE婦女圖書館的精裝本是雙面列印，登記頁數是365頁，因此，若是最終呈交的論文，應當達到730張的厚度才對。

此外，徐永泰也表示，蔡英文的論文主體比較偏重國際貿易和政府經濟政策的研究，但蔡英文卻是專攻法律博士？又聲稱拿的是法學博士或自稱是國際經濟法博士？



出了這麼多的問題，LSE選擇不作評論或主動出面澄清。徐永泰認為，或許是有操弄外交、或擔憂另一個類似2008年發生的利比亞總統格達費兒子取得LSE博士學位醜聞的翻版，影響LSE百年校譽？

最後，徐永泰總結，蔡英文總統的論文問題一再遭受各方質疑，主要來自蔡總統不願誠信面對與願意澄清。

參考：

【內容檢查也不合格／蔡英文論文 到底哪裡出問題？】