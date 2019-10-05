台灣文化協會98周年活動 重返台灣維新年代

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）10月17日是蔣渭水、林獻堂等先賢創立台灣文化協會98周年，蔣渭水文化基金會即日起舉辦「重返1920–台灣維新的年代」系列活動，讓民眾感受蔣渭水稱之為台灣維新的大眾啟蒙運動。

基金會將複製當年文化協會在全島透過讀報社、讀書會，傳播新知、新思想，並推動新文化運動之做法，在台北、宜蘭舉辦讀報社、讀書會，採半日室內講座、半日史蹟導覽。

基金會執行長蔣朝根表示，重返1920系列活動由文化部與義美食品公司贊助，宜蘭人故事館協辦。讀報社請專家學者導讀「台灣民報1925年新年特大號」，厚達104頁，內容包括蔣渭水談臺灣維新、張我軍高舉新文學革命、黃呈聰論述創設台灣特種文化、台北師範罷課學潮、治警事件。

內容多元豐富，是新文化運動最高潮的見證。讀書會導讀「彩色與黑白的歷史對話–蔣渭水畫影集」，以18幅重大歷史事件油畫和150餘張歷史文獻、照片對話，蒐錄有台灣民眾黨黨旗、黨綱、更有新出土的民眾黨向國聯控告台灣總督府，蓄意准許台灣人吸食阿片非人道罪刑的電文，由蔣渭水哲孫蔣智揚，遠赴日內瓦國際聯盟檔案館拍攝。

蔣朝根表示，史蹟導覽有大稻埕線、台北南線、宜蘭城內線、宜蘭追思線，踏尋蔣渭水醫世醫民的大安醫院、經常進出的「日新旅館」北警察署、「政治別莊」台北監獄、台灣第一個政黨台灣民眾黨本部、台灣總督府醫學校、蔣渭水廣場、蔣渭水設報社的昭應宮、讀私塾的碧霞宮、當乩童助手城隍廟、熱門打卡景點渭水之丘……。

基金會並與1920書店、思劇場合辦大稻埕國際藝術節，以整月的藝文活動紀念文協。10月20日有「時空劇場–1920變妝遊行」，歡迎大家穿當代的衣服，扮演當代的人物，感受當代文化運動狂騷的年代。

活動請上蔣渭水文化基金會FB網路報名。