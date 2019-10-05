國慶光雕氣場超強！國防部心理作戰大隊超「炫」表演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國慶光雕秀點燈儀式已啟動，將適逢100週年的總統府化身時光機帶領大家回顧過去的精彩時刻，巨型投影包含國球棒球

文化總會（以下簡稱文總）第三度於國慶策劃推出精彩光雕秀，已於昨（4）日進行「世界同行．台灣耀飛－2019國慶總統府光雕展演」點燈儀式，將總統府化為運轉前行的百年動力時光機，回顧過去光榮進程並展望台灣未來想像。

國慶光雕（圖/文總）

文化總會會長蔡英文總統表示，這三年來總統府的光雕展演，已經成為國慶期間，非常令人期待的節目。從第一年的「祈求吉慶」主題，我們回顧台灣歷史的演進；去年「Taiwan 共好」展現出台灣土地的活力；到今年，適逢總統府建築一百週年，將總統府，化作運轉前行的時光機。

蔡英文說明，此次光雕展演不僅回顧大家多年來對國球棒球的熱情，同時也分享包括U12世界盃少棒賽、U18世界青棒賽的台灣英雄們，今年在國際賽場上發光發熱，努力奮戰的身影。此外還有高教機、無人機翱翔天空，以及福衛七號升空的畫面。充分展現出國軍弟兄姊妹和科學家，不斷創新突破的精神。

文總發布新聞稿說明，國慶光雕開場表演《幻影炫光》，特地邀請國防部心理作戰大隊第五中隊（舊稱：國防部藝工隊），精心設計搭配光雕主題，運用LED光纖服裝演繹三軍表演，不僅呈現科技感視覺效果，也融入具有軍事元素之創意舞蹈，呈現豐富多元的舞臺氛圍，希望藉此引起觀眾共鳴，增加全民國防意識，傳達軍民齊心堅定信念。

沒跟風到點燈儀式嗎？國慶光雕秀自即日起至10日止，每天共有六場次，分別為19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30，更多詳情請前往官網查詢，現在一起來看精彩照片吧！



國慶光雕（圖/文總）



國慶光雕（圖/文總）



國慶光雕（圖/文總）



國慶光雕（圖/文總）