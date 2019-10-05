為粧佛藝術奉獻 釋迦族後代羅賓卓釋迦首訪台

釋迦族後代、也是尼泊爾粧佛工藝大師羅賓卓‧釋迦首度抵台，帶來歷代傳承的粧佛藝術。羅賓卓‧釋迦表示，台灣人民感覺非常和善，環境乾淨，「才會有乾淨的心。」

傳承自釋迦族成年粧佛工藝，羅賓卓‧釋迦（Rabindra Shakya）從小耳濡目染，20多歲已經成為當地工藝大師，現在也是尼泊爾全國工藝協會聯盟副主席。身為釋迦族後代，做佛像、念佛經已經跟他們的生活緊緊結合在一起，「我們做神像榮耀佛祖，我們也以此工藝為生，這也是我們的使命。」

應2019亞太傳統藝術節之邀，羅賓卓‧釋迦帶著他的粧佛工藝作品來台展覽，也舉行工藝示範，他在接受中央社訪問時表示，雖然是第一次到台灣，但是看見人民都放鬆，帶著微笑，彷彿不會汲汲營營於人生，他說在未開發國家人民是非常辛苦的，「要為生存努力，我覺得台灣很好。」

在做粧佛之前，有許多儀式，比如說製作佛像之前要選良辰吉日，光是日出前還是日出後開工，都要經過精密計算，「像做佛陀最好是滿月之時，週三也可以；要做象神就是週二，要做憤怒尊就是週六，因為那時候綠葉正茂，充滿生氣。」

羅賓卓‧釋迦表示，家族有傳一本建造佛像的古籍，一切依循其中做法，強調高貴、優美與典雅，「但其實每一尊在下刀之前，還是要有靈感，也要有遠景，保持一顆清淨新鮮的心，才可以跟佛相遇。」羅賓卓‧釋迦說有時候還是有煩惱的事情來打擾，根本就做不下去。」問羅賓卓‧釋迦的煩惱是什麼？「就是做到一半手機響了，講完電話後靈感也飛了。」

「歡喜地活在當下，這是佛祖教我們的事。」羅賓卓‧釋迦表示，生死都是註定，有生必有死，佛祖要教導大家把握當下，「微笑生活。」

2019亞太傳統藝術節即日起到13日，在國立傳統藝術中心宜蘭園區舉辦，羅賓卓‧釋迦期間將舉行工藝示範，時間從即日起到9日。