果真「無難事」！邱澤釜山領獎秀英文　同框潤娥超吸睛

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣男明星邱澤在釜山舉行的亞洲之星大賞頒獎典禮獲頒「Face of Asia Award」大獎，同時，韓國人氣女明星潤娥也獲頒其獎。

去（2018）年 Face of Asia Award由出演「比悲傷更悲傷的故事」男女主角劉以豪及陳意涵獲得，今年則由出演「江湖無難事」的邱澤獲頒，而在巨星雲集的頒獎典禮上，同時獲得其他獎項的明星包含，鄭雨盛、曹政奭、李荷妮等。

電影公司發布新聞稿指出，頒獎典禮上，邱澤從飾演《少年Pi的奇幻漂流》的阿迪勒·侯賽（Adil Hussain）因手上獲得Face of Asia大獎，全程以英文致謝，表達自己十分榮幸以及開心，也希望各位來賓能盡興享受一個美好的夜晚。而以大賣電影《極限逃生》成為韓國巨星的潤娥，也和邱澤同獲Face of Asia大獎。

此次，邱澤擔綱演出的「江湖無難事」台味十足，該劇組表示，邱澤將帶來突破性的演出，除了台語做了一些準備，還有一改以往形象大扮台客，甚至還有一幕幾乎全裸的演出。該片也在釜山影展首映，獲熱烈掌聲佳評如潮，預計9日於全台上映。



飾演《少年Pi的奇幻漂流》的阿迪勒·侯賽頒發Face of Asia大獎給邱澤（圖/華映娛樂）