臺虎創意歡慶同婚元年　豪華郵輪遊日本見證聯婚

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)臺虎「愛無標籤計劃」歡慶同婚合法,特別推出喜氣的紅色酒款,並有知名插畫家設計的幽默周邊商品。此外,年度盛大的白色派對將移師至豪華郵輪舉行,齊見證海上同性聯婚,另可享受啤酒晚會、瑜珈、算塔羅牌等活動,中途更將前往日本觀光。

臺虎精釀(以下簡稱臺虎)「愛無標籤計劃」已邁入第三年,以「愛無標籤」(Love has no label)為標語於每年十月推出限定款啤酒「愛無標籤」,其罐身設計是俗稱破圖的酒標,描述關於愛沒有特定的模樣,任何情感都是自由式的信念,而酒款顏色則呼應性別議題,因而會選擇彩虹的其中一種顏色呈現。



今年臺虎推出喜氣的紅色酒款歡慶同婚週年(圖/臺虎)

臺虎慶祝同性婚姻合法,特別推出紅色的酒款。臺虎呼籲愛無差別,真愛不該被貼上任何標籤。販售部分營收亦捐贈予公益團體,一同支持真愛不該被貼上性別、種族、宗教的刻板標籤。

此次,特別選用口感略帶乾爽的蘋果酒(Dry Cider)為基底,臺虎說明,蘋果在英文諺語有「你是我眼中最珍視的人」(You are the apple of my eye)的含義,加入綜合莓果釀造,讓酒色呈現晶瑩剔透、充滿喜氣的大紅,4日起於臺虎旗下門市及其他餐飲通路販售。

值得一提的是,臺虎邀請知名插畫家厭世姬操刀周邊商品設計,厭世姬甫於今年與同性伴侶步入婚姻,這次推出限量專屬紅包袋,彩虹底色搭配詼諧角色旁白,大大的手寫標題寫著「離婚退錢」,充滿著他獨特的幽默,也讓人會心一笑。

臺虎也將年度「白色派對」(White Party)擴大舉辦,移至海上豪華郵輪舉辦,推出愛無標籤航程齊見證幸福的海上聯合婚禮,中間更安排至那霸及石垣島觀光,其他活動包含啤酒晚會、彩虹電音派對、塔羅牌與星座諮詢、還有由ACED FITNESS UK 品牌設計的啤酒瑜伽等,自27日至30日登場,詳情請前往網站或官網查詢。



厭世姬設計周邊商品(圖/臺虎)



海上瑜伽(圖/臺虎)