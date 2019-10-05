臺虎創意歡慶同婚元年　豪華郵輪遊日本見證聯婚

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺虎「愛無標籤計劃」歡慶同婚合法，特別推出喜氣的紅色酒款，並有知名插畫家設計的幽默周邊商品。此外，年度盛大的白色派對將移師至豪華郵輪舉行，齊見證海上同性聯婚，另可享受啤酒晚會、瑜珈、算塔羅牌等活動，中途更將前往日本觀光。

臺虎精釀（以下簡稱臺虎）「愛無標籤計劃」已邁入第三年，以「愛無標籤」（Love has no label）為標語於每年十月推出限定款啤酒「愛無標籤」，其罐身設計是俗稱破圖的酒標，描述關於愛沒有特定的模樣，任何情感都是自由式的信念，而酒款顏色則呼應性別議題，因而會選擇彩虹的其中一種顏色呈現。



今年臺虎推出喜氣的紅色酒款歡慶同婚週年（圖/臺虎）

臺虎慶祝同性婚姻合法，特別推出紅色的酒款。臺虎呼籲愛無差別，真愛不該被貼上任何標籤。販售部分營收亦捐贈予公益團體，一同支持真愛不該被貼上性別、種族、宗教的刻板標籤。

此次，特別選用口感略帶乾爽的蘋果酒(Dry Cider)為基底，臺虎說明，蘋果在英文諺語有「你是我眼中最珍視的人」（You are the apple of my eye）的含義，加入綜合莓果釀造，讓酒色呈現晶瑩剔透、充滿喜氣的大紅，4日起於臺虎旗下門市及其他餐飲通路販售。

值得一提的是，臺虎邀請知名插畫家厭世姬操刀周邊商品設計，厭世姬甫於今年與同性伴侶步入婚姻，這次推出限量專屬紅包袋，彩虹底色搭配詼諧角色旁白，大大的手寫標題寫著「離婚退錢」，充滿著他獨特的幽默，也讓人會心一笑。

臺虎也將年度「白色派對」（White Party）擴大舉辦，移至海上豪華郵輪舉辦，推出愛無標籤航程齊見證幸福的海上聯合婚禮，中間更安排至那霸及石垣島觀光，其他活動包含啤酒晚會、彩虹電音派對、塔羅牌與星座諮詢、還有由ACED FITNESS UK 品牌設計的啤酒瑜伽等，自27日至30日登場，詳情請前往網站或官網查詢。



厭世姬設計周邊商品（圖/臺虎）



海上瑜伽（圖/臺虎）