香港禁蒙面法　歐美：民眾抗議將走向威權主義　

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港特區行政長官林鄭月娥昨（４）日宣布實施「禁蒙面法」，引爆全港18區同時上演示威抗爭的首例。美國聯邦眾議院議長裴洛西認為，引用「緊急法」來禁止蒙面只會加深外界對香港言論自由狀況的疑慮；歐洲媒體也擔憂，這項法規只會引發民眾抗議走向威權主義。

香港反送中運動延燒4個月，由於示威者多戴上面罩以隱藏身分，不利警方執法，香港行政長官林鄭月娥在昨日宣布，引用「緊急情況規例條例」（緊急法）訂定「禁蒙面法」，於5日零時起開始實施，違者最高可監禁1年或罰款港幣2萬5千元。

綜合中央社報導，針對香港政府引用「緊急法」禁止蒙面，民主黨籍的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）推文表示，港府這麼做無法回應人民不滿，「只會加深外界對（香港）言論自由（情況）的疑慮」。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）也透過推特（Twitter）警告港府。盧比歐表示，林鄭月娥不將重點放在為香港目前狀況找出政治解決方案，反而使用「緊急法」來禁止人民蒙面。他警告：「若香港想要繼續成為國際樞紐，港府應重新思考它的優先事項是什麼。」

內文也引用荷蘭廣播基金會（NOS）新聞網站報導，港府推出禁蒙面法會讓香港的衝突進入新發展，可能會有更大的抗議活動。

「瑞士時報」（Le Temps）表示，香港近月正經歷自1997年回歸中國以來最嚴重的政治危機，警察與蒙面抗議者之間的暴力對抗也日益加劇。林鄭月娥面對街頭的憤怒，今天援引一項自1967年以來從未使用過的緊急法，其中包括抗議禁止戴上口罩，引發民眾抗議走向威權主義。

比利時法語廣播電視台（RTBF）新聞網站即時報導，港府本希望藉由這項法令終結史無前例的政治危機，結果卻引來成千上萬抗議者走上街頭。