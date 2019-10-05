〈時評〉清水地熱公園21號井的故事

2019年9月24日、經濟日報 劉靜君記者的「 清水地熱合法取得開發權利、永續經營為正軌」的文章，以及9月26日監察委員到宜蘭縣政府及清水地熱公園現場視察的過程中， 能源局及 結元公司 董事長 林伯修有關 『清水 公園先導地熱電廠』的答覆，讓我興起了對於工研院綠能所在宜蘭清水地熱公園的 歷年投入的數億元研發經費、所得具體成果的清水地熱21號井，如何變成民間公司的 『先導地熱電廠 』充滿了興趣。在本週、我查詢了一些網路上找得到的公開資料，想在這裡與大家分享。

舊電廠區未發電商轉前、結元無權使用4號井、9號井、19號井及21號井

有關工研院在 清水地熱公園的角色，網路上有兩篇文章。 一篇是一個檔案，是2012年左右工研院在做完了幾年的通井測試之後，對於宜蘭縣政府提出的如何將清水地熱園區先建1MW 、3年後變成3MW的地熱電廠所做的一個 ROT/BOT案招商建議書。這份建議書的名稱是『宜蘭縣政府清水地熱 BOT 案 前置規劃計畫委託案』，PDF檔案可以在網路上下載。其主要的內容是將舊電廠區的4口井及清水公園區的4口井，一起提供給BOT案的得標廠商。得標廠商以這8口井的井水發出1mw的電力，其後再挖新井。這就是 2012年12月底，葛瑪蘭清水公司與宜蘭縣政府簽約，葛瑪蘭清水公司能夠用到全部8口井的基本理由。而在那一個份合約中，後面的舊電廠區得標廠商可以做附屬設施、(例如開溫泉飯店)。但3年後得標廠商一事無成、被宜蘭縣政府廢標解約。

然而在2016年4月25日、 宜蘭縣政府公告的「清水地熱ROT/BOT案」招商檔中，第8頁很清楚的寫著「考量交付土地範圍及遊客安全性，上述現存7口井，主辦機關將僅交編號5、13、14及16，由民間公司進行維修與整理」。也就是說縣府交給得標廠商的是舊電廠區的4口井 (5、13、14、16)，在清水地熱公園區的另外3口井 ( 9，19，4) 並沒有交給得標廠商。由於21號井當時是屬於工研院所有，因此這一份4月25日的招商文件在清水公園區只列出3口井，也就是9號井，19號井，及4號井，並且明白寫著這些井並不交給得標的民間公司。

以三年之後的現在時間點來看，雖然這一份招商文件明白寫出9號井、19號井，並不交給宜元公司。 然而、原來應該是在舊電廠的『地熱教育館』目前竟然出現在清水公園區，不只21號井交給了結元公司，而且19號井及21號井的井水，一小時25噸左右，全部變成結元公司的21號井井頭的「先導地熱發電廠」的所用的井水，並且結元公司得到一年1000萬的收入。尤有甚者，結元公司還想侵門踏戶、搶奪下我們蘭陽地熱與宜蘭大學的產學案的基地9號井。

在9月30日的米塔颱風的颱風夜，全台灣只有我們 清水地熱9號井發電，而宜蘭縣政府卻要求我們在10月9日前，撤除這套全國唯一在颱風夜能夠供電的地熱發電機組，讓臺灣的地熱發電歸零。

直接用9號井回注無法永續經營

另外、我們在網路上也 找到這樣的一篇文章『宜蘭清水地熱一一能源技術產官學合作成功案例』，是2011年3月5日能源局發表的。在這個文章裡面、我們很驚奇地發現，原來在2011年的1月21日時，工研院與宜蘭縣政府在清水地熱公園也做了一個成果說明會。參加的兩個廠商，一個就是2012年12月bot案的得標廠商葛瑪蘭清水公司，一個就是現在正在強奪21號井及9號井的結元科技公司。而且在2011年1月份的時候，當時整個 清水地熱園區內幾口井的連結是，13號井與19號井作為生產井，兩井聯通 供地熱水給ORC發電機組，並且將發完電後的尾水回收、導引到9號井回注。

然而、可能是由於整個系統的成效不佳，後來、當我們 2015年底進到 清水地熱21號井、開始測試我們的「TFT全流式渦輪發電機開發案」的能專成果時，清水公園各井間的管線連接已完全改變了。

在能源局的補助之下，工研院在清水地熱園區後來又挖了21號井及20號井。我們在2015年開始進駐到 清水地熱21井測試時，管線的連結是21號井接連到20號井，並且由20號井作為回注井。也就是說將9號井當作回注井的實驗其實在2011年1月份的時候就已經做過了、而且認為直接將9號井作為回注井這件事是不可行。之後才再挖掘21號井及20號井，並作了以20號井做為回注井的實驗。

相信這些歷史， 代表台汽電的宜元公司董事長林樹森可能不知道， 但是結元公司董事長兼宜元公司總經理的林伯修不可能不知道。也就是說以9號井直接做為尾水回注井的話，會使得其他的包括 19號井及21號井等這些生產井，因為9號井及生產井之間的水層短路，而使生產井溫度下降，即使得地熱資源變差，其實並不可行。

因此，宜元請的顧問菲律賓EDC公司的建議，其實並不是直接用9號井灌注尾水，而是在9號井外面的150公尺處挖一個淺井來注入尾水。然而，目前得標的宜元公司卻魚目混珠，硬是說要使用9號井回注。其實是要藉用回注及 通井 的名義、要將9號井轉為宜元公司、甚至可能是結元公司的生產井之用。

工研院綠能所及縣府工旅處有圖利特定廠商結元公司之嫌

結元公司之所以能夠這樣為所欲為，最重要的是在2019年1月18日，宜蘭縣政府、由工旅處副處長池騰聯主導，在2019年1月18日也就是說新縣長林姿妙上臺三星期的時間內，與宜元公司簽了一個合約，將 19號井、21號井、4號井、及9號井所在的土地 (地號大同鄉清溪段8-1及8-6)，兩個地號的土地，直接租給了宜元公司。這是違反原先 2016年4月25日的招標公告的內容的。這個最關鍵的土地合約的簽約一事，在 9月26日縣政府對監察委員的報告中，隻字未提。只說明因為合約 6.1.1，得標廠商有權用『舊電廠區』，及6.1.2，得標廠商可以用『清水公園區』來做導引設施及回注井，或者電廠商業運轉後要再擴大產能時，可以在清水公園區挖新井。接著就含糊籠統的說 、整個清水地熱園區得標廠商宜元公司都有權使用，並且將舊電廠區及清水公園區一起交付給宜元公司『整體規劃 』。這是完全在逃避問題。

我們在工研院綠能所2018年的計畫畫中，看到有這樣一個項目，就是「清水地熱發電示範系統」，工研院收取了100萬元的先期技術授權金，以及200萬元的服務費。這樣以區區300萬元，工研院綠能所就將十多年來能源局補助工研院綠能所好幾億元的具休成果，拱手交給了結元公司。我們希望立法委員及監察委員，將這件事情查個水落石出。因為這明顯是工研院綠能所在圖利結元公司，這其中難道沒有官商勾結嗎？