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國內第2例！H5N5高病原性禽流感屏東現蹤　清除時程再延後

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/05 09:47
僅為示意圖。（圖／Pixabay，由Kerstin Riemer提供 ）

僅為示意圖。（圖／Pixabay，由Kerstin Riemer提供 ）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）農委會9月16日公布國內首例H5N5高病原性禽流感確診案例，原本預計3個月內無案例的話，即可完成病毒清除，但昨天又爆出第2例，副主委黃金城說，清除時程將延後至明年。

動植物防疫檢疫局昨晚（4日）公布，接獲家畜衛生試驗所通知，雲林縣台西鄉及屏東縣九如鄉各1紅羽土雞場（皆為主動通報）家禽，分別確診為H5N2及H5N5亞型高病原性禽流感。

防檢局表示，雲林縣動植物防疫所與屏東縣動物防疫所依標準作業程序分別執行該等禽場雞隻34,345隻(8週齡)與17,924隻(10週齡)，合計52,269隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計60例。

為防止病原傳播，防檢局亦針對屏東這起H5N5禽流感案例，立即啟動周邊3公里範圍內所有養禽場全面一次採樣監測，並要求鄰近縣市動物防疫機關加強轄內禽場周邊消毒工作。

國內首例H5N5高病原性禽流感確診案例為9月12日公布之高雄市旗山區一鴨場，依據世界動物衛生組織（OIE）規定，原本預計3個月內無案例即完成病毒清除，現在出現第2例，所以3個月的時間要重新計算，約往後延一個月，預計跨至明年。
禽流感
H5N5

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