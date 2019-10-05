〈時評〉中國休想對台灣有香港2.0

香港警察一顆子彈打到18歲高中生，這一幕在國內外媒體的報導下，傳遍全球。這一槍會是個轉淚點嗎？據傳習近平志在取得台灣，因此才會在十一(中國的國慶)之前，大動作用「武統」、「買台」、「文攻」與「遠交」的方式，企圖觸動美國與台灣的敏感神經。然而2020總統大選在即，台灣的未來卻在十字路口，停了下來。下一步呢?

為何說中共透過「武統」、「買台」、「文攻」與「遠交」的方式干擾台灣的國內外局勢呢？對他而言，台灣不只是一座島，而是特殊的地理位置，台灣是太平洋防衛線的第一島鍊(First island chain)其中一員。因此，中國政府用盡所有的方法，威嚇台灣人民，要台灣知進退。所以才會以數千顆飛彈對著台灣進行「武統」，用經濟統戰企圖「買台」，再透過和平統一等方式的「文攻」，並切斷台灣的國際能見度，讓我們痛失邦交國，也就是「遠交」。

2020年中國已經兵臨城下，然而大家的神經卻越來越鬆，越來越不在乎，甚至紅派的政黨越來越多，手段越來越難以捉摸。看看韓國瑜當選市長的手法，他利用民調製造危機感，讓藍營支持者都去投票，並鬆懈綠的支持者。如今，面對總統大選又是如出一轍的手段。藍營企圖用錯誤的民調，強調韓國瑜輸20幾%，要藍營的支持者記得在1月11日出來逆轉其命運。

拜託大家思考一下，再怎樣藍營也不會輸了20幾%，這樣的手法，無非是製造背水一戰的危機感，再度鬆懈綠營。可惜的事，民進黨也不爭氣，更別說沒有危機意識，因為還有一些人仍認為蔡英文再怎麼選也不會選輸韓國瑜，這種「自我感覺良好」的心態還在持續自我催眠。

另外，試想在選舉時，什麼樣的族群最為危險呢？是年輕人。我們可以用英國脫歐公投為例便知，不暸解脫歐的利弊得失、只一股腦跟著投票或放棄投票，加上資訊來源皆從網路、社媒的轉發，進而降低了判斷力。不求改變、不在乎國家命運的族群，他們仍抱持著反正怎麼選都不會變，投不投亦無所謂，徹底放棄維護自身權益。不幸的是，台灣也有這種現象，無論是喜不喜歡韓，或喜不喜歡蔡英文，又或者二者皆有，即便再反對台灣變中國的一部分，還是覺得不投也沒差。

最終台灣就會像英國脫歐一樣，走向中國，但這一切都是中國的手段，用另一種「心戰」耗弱台灣人的心智。

再看看討厭蔡英文的部分傳統獨派，如：喜樂島、呂秀蓮等。他們透過不斷分化綠營，試圖提升綠營不當選的機會，這種作法如同當初國民黨分化，導致陳水扁成功當選。綠營如果也分化，這樣豈不是間接完成中國的目標，讓紅派當選嗎？還是說他們也被中國的手法洗腦、或是中了中國的計謀：「敵人的敵人就是朋友、聯合次要敵人打擊主要敵人」，但這樣的行為會提高台灣被中共併吞的可能性，這難道是那些人想看到的局面嗎？

我們都知道蔡英文在過去這四年作的不甚良好，更甚至處在綠營完全執政，立委過半的局面，一手好牌卻被打到快全盤皆輸的局面，讓老人年金、一例一休、轉型正義等等內容，諸多政見都沒有兌現或順利執行，更讓勞資雙方的糾紛加劇，並在黨內總統初選弄出一場鬧劇。即便如此我們仍然要知道敵人是誰，敵人是中國還有他所扶持的紅派。

在此呼籲全體民眾要團結，也呼籲年輕人，還有所有可以投票的人，一定不可以放棄投票，40歲以上的票已然成固定局面，而決定變化的仍然在年輕人手上。如果希望台灣不要變成香港，就必須讓台灣不走向中國。要記住沒有兩黨一樣爛，兩黨不一樣爛，-100跟-1000不一樣，一個是像現在還有機會等待轉機，一個是變成香港2.0，年輕人不要小看自己的一票，要重視台灣的未來，自由民主的延續在你們的手上，一定要去投票，而且要投下正確的一票。