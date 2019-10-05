抗議禁蒙面法 示威者宣讀香港臨時政府宣言

香港行政長官林鄭月娥4日宣布訂定「禁止蒙面規例」引發港人上街抗議，昨晚更有示威者在各大商場中庭集會，現場齊聲宣讀「香港臨時政府宣言」，並高喊「香港人，反抗！」

這份「香港臨時政府宣言」是由香港網友在連登討論區發起，昨晚在馬鞍山的新港城中庭、荃灣的荃新天地外等地，均有數百名反送中示威者齊聚同聲「宣言」，並高呼口號，目的是藉此否定港府的合法性。

「宣言」全文近900字，前3段強調「今香港特別行政區政府已然不為香港人民所立、所治、所享，故今日我等宣告成立香港臨時政府」。

此外，「人人生而平等，上天賦予全人類某此不可剝奪之權，包含生命權，自由權、尊嚴權及追求幸福之權」；政府一切之權力，乃源於人所賦予之權。政府如破壞以上原則，則人民有絕對之權力推翻及建立。

「宣言」指出，如今香港特別行政區政府受中華人民共和國及中國共產黨所控制，對香港人民的訴求視若無睹，不斷剝削人民之權利，不立利民之法，反而進一步剝奪人民之自由。

「宣言」表示，港府繞過立法會制定「反蒙面法」，企圖繼續壓制人民集會之權；我等認為香港特區政府已然失去人民之認可及授權，故今日我等宣布香港特區政府失去其合法性，行政長官，各司、局長立即失去其職位所賦予之權。

「宣言」最後還以「香港臨時政府」名義宣布7項訴求：

1.原有香港特別行政區政府各部門歸入香港臨時政府管理。

2.原有香港特別行政區政府行政長官、各司長、各局長及副局長，各部門首長及副首長馬上離任及懸空職位，直至香港臨時政府委任。

3.各部門馬上停止自2018年起所有由香港特別行政區政府所頒布之新政策，各級人員保留其職位，並維持各部門必要之日常運作，直至另行通知。

4.香港臨時政府任期為5年或直至以全民提名及普選政府之體制及政府首長（以較短日期為準）。香港臨時政府必需在成立起計一年內籌備選舉，並於3年內完成選舉。

5.香港臨時政府首長及各部門之臨時委任官員，在其任期結束後，終身不可擔任香港政府及公營機構之任何官職及受薪之決策人員。

6.「香港法律」各條文暫予以保留，直至香港臨時政府頒布新法律。

7.解散香港立法會，並於3個月內進行選舉臨時立法會，一年內重新選舉立法會。臨時立法會議員席位為70席。其中香港島、九龍西選區12席，九龍東10席，新界西、新界東選區18席。（編輯：林克倫）1081005