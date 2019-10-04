禁蒙面法5日生效　示威者燒賀國慶橫額　高喊蒙面無罪

更新時間:2019-10-04 20:47

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港當局自5日零時起實施禁蒙面法，這項法令是針對「反送中」示威者在暴力衝擊時因蒙面而不利警方執法所訂定。今日下午網民在中環發起「反緊急法遊行」，香港多地出現戴著口罩的示威者聚集抗議。

林鄭月娥率同8名主要官員今（4）日下午在政府總部公布有關決定後，中環德輔道中及畢打街之間、沙田新城市廣場、九龍塘又一城、元朗等處有數百人聚集，他們身穿黑衣、戴上口罩，抗議當局宣布有關決定。

港島太古城和新界元朗下午同樣出現類似抗議聚集，示威者除了抗議禁蒙面法，並高呼「反送中」訴求。

據香港媒體報導，到了近晚間6點時分，在中環有示威者走上天橋後拆走歡慶國慶的橫額，並連同雜物一起燃燒；另外，同樣位於中環的干諾道中東行線的路障亦起火。

位在旺角的示威者沿彌敦道高呼「香港人反抗」、「蒙面無罪、立法可恥」。

沙田新城市廣場也聚集超過300名示威者，高喊口號「光復香港 時代革命」、「香港人加油」，高唱《願榮光歸香港》，群眾亦曾高呼「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號。在場亦有市民派發口罩，呼籲大家戴上，以示對《禁蒙面法》的不滿。

為了顧及員工和客人的安全，位在中環、尖沙嘴和沙田等地的商店亦拉下鐵門提早打烊。

晚間近8點半左右，位於荃灣的中國銀行ATM櫃員機遭縱火焚燒。

同一時間，有越來越多的示威者聚集在港鐵將軍澳、牛頭角和太古站，港鐵亦宣布，將軍澳、牛頭角和太古站遭受暴力破壞，為顧及乘客和員工安全，將軍澳、牛頭角和太古站暫時關閉。