池畔餐廳-光廊Light Café 極品海味鮮粥雙人套餐

美麗信池畔餐廳-光廊Light Café即將推出秋冬限定粥品套餐，主廚以波士頓龍蝦及斯里蘭卡大沙公為主軸，延伸出中西式鮮粥雙人套餐，敬邀嘉賓一同品嘗主廚全新烹調鮮美粥品，暖心迎接最適合秋季品嚐海鮮的甜美季節。

10月16日(三)起，美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café推出【極品海味˙鮮粥雙人套餐】，兩款粥品皆只要NT$1,680+10%，計有《爆米花龍蝦海鮮粥》套餐及《斯里蘭卡蟹煲粥》套餐，內容皆含「日式和風鮮果沙拉」、「香醇冰糖杏仁茶」及「手工麥芽芝麻酥餅」，每人平均消費不到千元即可享用波士頓大龍蝦或頂級斯里蘭卡大沙公；美麗信總是給嘉賓以最實惠的價格享受最高品質的頂級料理。

光廊Light Café推出的雙人粥品套餐，主廚首推《爆米花龍蝦海鮮粥》，鮮美的龍蝦醬汁是以龍蝦頭、蝦殼以及鮮菜蔬果細火熬煮七小時，再將米粒與醬汁緊密融為一體，而整鍋滿滿的龍蝦及明蝦肉、海瓜子、透抽搭上香氣逼人的香蒜、蕃茄及蘿勒增添了鍋物口感層次；令人食指大動的極品海鮮粥再加上那視覺誇張的龍蝦大螯，吸睛十足，滋味更是鮮甜絕妙，此道美味粥品是懂得美食的老饕們每年秋冬在光廊必點的鮮滋味。《斯里蘭卡蟹煲粥》，公花蟹殼薄肉質飽滿，熱愛螃蟹的饕客們絕對不能錯過！粥底以斯里蘭卡公花蟹殼、鮮味蝦殼及深海魚角慢火燉煮至少八小時，再加入泰國米及日本生食級新鮮大干貝增加鮮甜滋味，最後將活體大沙公豪邁下鍋，爽脆彈牙的蟹肉瞬間滿足口慾，最後灑上奶油爆米花增添香氣，一鍋色香味俱全的頂極鍋物於光廊Light Café澎派上桌。

美麗信敬邀嘉賓親臨本館最美池畔餐廳-光廊Light Café享用限時推出的暖心粥品，並同時感受池畔美景帶來的恣意情調。訂位專線：(02)7702-8800分機2328。