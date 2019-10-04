富邦證券輔導-八貫企業股份有限公司 預計於10月7日興櫃掛牌

由富邦證券輔導的八貫企業股份有限公司(1342)將於(10月7日)興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，八貫企業設立於1982年6月，生產產品為熱塑性彈性體(Thermoplastic Polyurethane簡稱為TPU)，該公司透過TPU之二次加工（初級產品進行再加工）及三次加工（為生產和消費提供各種服務）的技術，產品應用於高端醫療、戶外休閒、救生、航太機能性布料及成品之製造及銷售，公司未來幾年仍可望穩定成長，並創造穩定之營收獲利。

八貫企業董事長劉宗熹表示，因TPU具備熱塑性彈性體高強度、高韌性、耐磨、耐油、耐寒、耐老化、環保無毒等優良特性；又具有防水透濕、防風、防寒、抗菌、抗紫外線等優異性能，可應用在眾多工業和消費領域，TPU應用的市場已從傳統的鞋類行業開始拓展到了醫療、航空、環保等未來發展前景極好的行業，隨著市場的發展，塑料在諸多行業的應用被TPU的替代是必然的趨勢。

富邦證券表示，八貫企業主要競爭優勢在於(1)產品開發優勢：

該公司在皮布料的應用知識豐富，從原料到成品的產品轉換知識優於競爭同業，且在開發過程皆有現場工程專業知識及技術作支撐，使得該公司可以提供符合客戶需求及品質穩定的產品。

(2)生產產能優勢：該公司擁有二組進口淋膜設備，可以較快速提供品質穩定的高端機能性布料外，為目前少數同時擁有二次加工及三次加工生產線的供應商，該優勢是竸爭對手難以取代的。

(3)研發技術的掌握與專案管理的效率：該公司與客戶緊密互動以即時掌握客戶需求，當客戶有需求時即指派專案人員進行專案的啟動、計劃、執行、控制和整合團隊的工作，並主動提出可行方案，在指定時間內完成客戶需求。

(4)背景豐富的經營團隊：該公司經營團隊的成員在各相關領域均累積豐富經驗，致力於建立公司良好之品牌形象，並與客戶維持互信關係，增強客戶忠誠度，在經營團隊有遠見的領導與帶領下，為滿足客戶的需求，不斷地努力並能達成目標。

TPU是一種可塑性工程塑膠，具有耐磨、高彈性而且環保可分解特性，TPU也容易擠壓或注塑在傳統之熱塑性塑膠製造設備，因此有取代傳統橡膠之趨勢，TPU目前廣泛應用在醫療、戶外用品、鞋類、汽車、航空、工業等市場。

根據Tableau的統計數據，2016年全球TPU市場約19.3億美元，預期2022年市場將提升至28.4億美元，年複合成長率約6.6%，加上八貫企業各產品應用領域不論在戶外、救生、醫療等市場未來均呈現成長之趨勢，這也使得該公司有機會在未來幾年仍穩定成長，並創造穩定之營收及獲利。

2018年度八貫企業的合併營收為13.31億元，每股稅後盈餘為3.79元。較前一年度之營收及獲利各成長29%及27%，八貫公司之經營成效及營收獲利表現穩健成長。