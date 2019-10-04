蜂富人生 來平溪品嘗正港土蜂蜜

平溪區農會與農業局為鼓勵農友利用當地環境資源， 共同推廣蜂富人生計畫，振興土蜂養殖產業並與市售西洋蜂蜜區隔， 將平溪區打造成「蜂富人生」所在地，形成養蜂專區，不僅復刻「 經典蜜香」也藉以吸引年輕人回鄉從農，促進產業發展。

平溪區農會理事長胡正吉表示，為推廣轄內養蜂產業， 創造市場區隔，一開始便鎖定比較少人飼養的土蜂做為推廣， 並成立品牌『土蜜』—土蜂採的蜜，同時取其諧音「To me」，也表示『土蜜』為顧客值得送給自己最好的東西。 相較於一般市面上常見的西洋蜂所採集的荔枝、龍眼蜜， 土蜂蜜吃起來多了一股清香、甘甜的風味，很是特別。 首年開辦蜂富人生計畫便吸引30多位農友參與， 也持續透過品牌蜂蜜行銷，未來到平溪除了老街、天燈外， 更要嚐嚐本地稀有的土蜜，歡迎民眾踴躍購買。

平溪區養蜂研究班的班長陳易志表示， 土蜂因容易感染中囊病毒造成大規模死亡， 飼養上比一般西洋蜂困難，因此土蜜也相對稀有。 另外很感謝農業局持續輔導轄內農友，並提助農友蜂箱、 搖蜜機等資材補助，減低農友負擔。希望透過傳授農二代養殖技術， 讓年輕人願意返鄉從農，漸漸擴大平溪養蜂規模， 讓大家能夠想到好蜜就會想到平溪。

農業局表示，新北市輔導成立養蜂產銷班， 每年提供班員們資材補助，支持養蜂產業， 消費者可以購買本市平溪區特有的土蜂蜜， 每批蜂蜜都在農會輔導下嚴格把關送檢，品質好又安全。 蜂蜜送禮自用兩相宜，歡迎民眾踴躍訂購， 相關訂購資訊請洽平溪區農會(02)-2495-1051。