中華電信聯名卡10月起 獨享Hami Point最高回饋10%

面對行動支付市場的瞬息萬變，中華電信聯名卡全面升級，自10月起新增Hami Point回饋機制，不分卡別最高3%回饋。中華電信表示：「中華電信行動通訊用戶數突破千萬，看好點數經濟的未來發展，這次與中國信託合作的聯名卡迎接20年來最大的改變，期盼以Hami Point回饋機制，增加客戶累積點數的管道，藉此活絡點數經濟生態圈。」

四大超商Hami Pay付款 立即加碼享有超高10% Hami Point回饋

中華電信聯名卡原為電信紅利點回饋，新的Hami Point回饋方案提供1%~3%回饋(代扣繳電信費用享3%回饋)，不論是既有聯名卡友或新申請聯名卡的客戶，都可以選擇具有高回饋率的Hami Point回饋機制，既有卡友們可利用中國信託的小C智能客服，依提示步驟即可完成設定；新申請聯名卡的客戶，除了可在中華門市填寫辦卡申請書，也能透過網站或在Hami Pay APP上直接申辦新卡。

為慶祝新機制上線，即日起到12/31推出限時加碼活動，只要您完成活動登錄，一般消費享有2%回饋、綁定Hami Pay感應支付加碼到3%回饋(加碼回饋部分，每卡每月回饋上限500點)、12月底前在7-11、全家、萊爾富、OK四大超商，以Hami Pay綁定聯名卡感應支付，還能享有10%高額回饋 (每卡回饋上限100點)。為鼓勵卡友選擇以Hami Point回饋，前8000名完成變更回饋機制並完成一筆刷卡交易超過100元者，還可額外獲贈30點Hami Point，回饋趴數讓消費者超有感，上班族與小資族千萬不能錯過。

中華電信聯名卡好康多多 獨家優惠賺更多

即日起到12/31，新申辦聯名卡的客戶，核卡30天內累積刷卡消費滿888元(含)以上，且設定定期代扣繳中華電信費用，就可以獲得Hami Point 200點~600點不等。此外，中華電信聯名卡推出國際漫遊上網、出國上網卡可享85折起優惠，旅遊消費最高加贈5G流量漫遊上網服務、中華及神腦門市消費分期滿額送200~500點Hami Point，其他包含市區停車優惠、機場停車優惠、機場接送服務、機場貴賓室免費使用、高額旅遊平安險等優惠賺更多，中華電信聯名卡詳細優惠請上中國信託聯名卡網站：https://reurl.cc/oDgb55

Hami Point 1點等同1元，可線上折抵中華電信帳單、於購物商城兌換商品、也能在中華門市折抵消費金額，另外下載Hami Pay APP還可兌換超過90多家知名通路的電子票券、或與多家點數進行交換，讓點數猶如現金一樣可靈活運用！Hami Point使用方式詳見官網：http://hamipoint.cht.com.tw/