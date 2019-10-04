新北技職拼就業力 首次職場英語體驗營就在機艙

新北市教育局首次連結產業並與12所科技校院合作的「 新北市職場英語體驗營」，首場今(4) 日於開南大學的飛航服務園區開辦。 職場英語體驗營以專業群科的類別為技術型高中量身打造24種英語 學習情境，兼具理論與產業參訪與學習，學生免費參加， 盼能提升未來的職場就業力。

首次體驗營課程以「航空」為主題， 與開南大學合作並結合飛航服務園區， 讓學生能夠瞭解空中交通的幕後管制作業及飛航服務實際運作。

擺脫刻板的單字背誦， 藉由桌遊讓學生學習航空英文的基本字彙與對話， 提升職場英文溝通力，如：海外機場報到、選機位、過海關、 填寫出入境單等。

另讓學生模擬客艙教室體驗中英文廣播演練， 例如旅客登機、機上歡迎詞及客艙安全注意事項、機上餐點服務、 亂流警示、初始下降、落地前安全檢查、落地後滑行等用語， 提升學生客艙英文的口語能力，以符應航空服務人才需求。

三重商工陳思妤同學說道：「職場英語對應用外語科同學而言， 未來生涯發展上有極大的助益，踏入模擬機艙覺得真的像在飛機上， 空勤服務及客艙服務訓練都讓我的

英文能力更為提升，更有信心實現自己的夢想。」智光商工李宜儒同 學也說：「今天化身為空服員， 將自己學到的餐飲服務及技能運用在模擬客艙內， 並透過英語文情境的對話與學習，瞬間覺得自己很專業！」

新北高工 邱靖淳同學提到，機上廣播演練是很特別的經驗， 第一次用在客艙英語廣播包括救生衣、氧氣面罩、安全帶等措施， 讓我從實作中學習到客艙英語溝通與表達， 也更瞭解英文口說技巧的重要。

教育局表示，今年首創跨域職場英文體驗課程， 結合科技院校及職場與產業資源的學習模式， 橫跨5大群科11科系，課程種類最多且範圍最廣， 透過職場英語學習培養學生運用英文表達其專業知識， 讓英語不再是枯燥的背誦， 而是可以真實應用於未來職場重要的溝通技能。

活用專業英文知識， 讓學生具備「專業技能」與「專業英語」的雙專業能力， 是辦理職場英語體驗的最大目標。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，積極推動專業英文及職場英語，新北技職雙語教育政策，以「 國際技職三箭：專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，透過「 課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五個面向， 培養接軌國際的技職人才。