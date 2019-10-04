新北技職拼就業力 首次職場英語體驗營就在機艙

新北市教育局首次連結產業並與12所科技校院合作的「新北市職場英語體驗營」，首場今(4)日於開南大學的飛航服務園區開辦。職場英語體驗營以專業群科的類別為技術型高中量身打造24種英語學習情境，兼具理論與產業參訪與學習，學生免費參加，盼能提升未來的職場就業力。
首次體驗營課程以「航空」為主題，與開南大學合作並結合飛航服務園區，讓學生能夠瞭解空中交通的幕後管制作業及飛航服務實際運作。
擺脫刻板的單字背誦，藉由桌遊讓學生學習航空英文的基本字彙與對話，提升職場英文溝通力，如：海外機場報到、選機位、過海關、填寫出入境單等。
另讓學生模擬客艙教室體驗中英文廣播演練，例如旅客登機、機上歡迎詞及客艙安全注意事項、機上餐點服務、亂流警示、初始下降、落地前安全檢查、落地後滑行等用語，提升學生客艙英文的口語能力，以符應航空服務人才需求。
三重商工陳思妤同學說道：「職場英語對應用外語科同學而言，未來生涯發展上有極大的助益，踏入模擬機艙覺得真的像在飛機上，空勤服務及客艙服務訓練都讓我的
英文能力更為提升，更有信心實現自己的夢想。」智光商工李宜儒同學也說：「今天化身為空服員，將自己學到的餐飲服務及技能運用在模擬客艙內，並透過英語文情境的對話與學習，瞬間覺得自己很專業！」
新北高工邱靖淳同學提到，機上廣播演練是很特別的經驗，第一次用在客艙英語廣播包括救生衣、氧氣面罩、安全帶等措施，讓我從實作中學習到客艙英語溝通與表達，也更瞭解英文口說技巧的重要。
教育局表示，今年首創跨域職場英文體驗課程，結合科技院校及職場與產業資源的學習模式，橫跨5大群科11科系，課程種類最多且範圍最廣，透過職場英語學習培養學生運用英文表達其專業知識，讓英語不再是枯燥的背誦，而是可以真實應用於未來職場重要的溝通技能。
活用專業英文知識，讓學生具備「專業技能」與「專業英語」的雙專業能力，是辦理職場英語體驗的最大目標。
新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，積極推動專業英文及職場英語，新北技職雙語教育政策，以「國際技職三箭：專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五個面向，培養接軌國際的技職人才。