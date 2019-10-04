文山區爆首例本土登革熱案例　發病前曾前往南部旅遊

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署今（4）日公布新北市及台北市分別新增1例本土屈公病與本土登革熱病例；屈公病患者常至國強嶺爬山，研判屬於國強嶺步道群聚事件，而登革熱患者發病前曾至高雄市大樹區、雲林縣草嶺、嘉義縣奮起湖及阿里山等地旅遊，感染源有待釐清。

疾管署表示，新北市本土屈公病病例為中和區廟美里60多歲男性，9月27日出現發燒、骨頭痠痛症狀後，分別於當日及10月1日就醫，經通報檢驗於今日確診；個案目前在家休養，接觸者無疑似症狀。

該個案平時活動地以住家為主，惟其在新北市擴大防疫管制區前，常至鄰近國強嶺與圓通寺間之步道爬山，研判其於管制前在該步道周邊感染的可能性較高，屬於同一起群聚事件個案。

台北市本土登革熱病例為文山區樟新里60多歲女性，是此區首例登革熱病例。9月29日出現發燒、腹瀉、食慾不佳情形，10月1日就醫時因NS1快篩陽性由醫院通報，於今日確診感染登革病毒第一型；個案目前住院中，接觸者無疑似症狀。

個案平時活動地為樟新里住家及樟文里，雖發病前可能被感染期間曾至高雄市大樹區、雲林縣草嶺、嘉義縣奮起湖及阿里山等地旅遊，但上述地區近期並無登革熱確診個案，因此將進行病毒定序比對可能感染來源

疾管署再次呼籲，目前仍為病媒蚊活躍期，民眾除了應做好防蚊措施，也應持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利及早通報、診斷及防治。