本週發行量加權股價指數漲幅約為0.60% 上市股票總市值達32.98兆元。

根據臺灣證券交易所統計，2019年10月4日發行量加權股價指數收盤為10,894.48點，較上週(2019年9月27日)的10,829.68點上漲64.80點，漲幅約為0.60%，台灣50指數收盤為8,257.75點，較上週的8,204.51點上漲53.24點，漲幅約為0.65%，寶島股價指數收盤為12,473.15點，較上週的12,396.94點上漲76.21點，漲幅約為0.61%。產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲2.09%為最大，跌幅以水泥類指數下跌2.07%為最大，未含金融類指數上漲68.80點，漲幅約為0.76%，未含電子類指數下跌63.22點，跌幅約為0.44%，未含金融電子類指數下跌57.61點，跌幅約為0.48%。

本週集中交易市場總成交金額為5,111.70億元，全體上市股票成交金額為4,694.88億元，股票成交量週轉率為1.04%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,389.42億元，占全體上市股票交易金額29.59%

第二名，電子零組件類1,012.08億元，占全體上市股票交易金額21.56%

第三名，光電類705.72億元，占全體上市股票交易金額15.03%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.20%

第二名，光電類2.87%

第三名，半導體類1.92%

累計今年年初開盤迄今共182個交易日，集中市場總成交金額為21兆2,023.08億元，市場日平均成交金額為1,164.96億元，股票成交量週轉率為54.28%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。

2019年10月4日全體上市公司市場總值為新台幣32兆9,842.78億元，較上週(2019年9月27日)市值32兆7,845.57億元增加1,997.21億元，增幅約為0.61﹪。