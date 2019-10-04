移工「買工費」擬合法？ 勞動部：僅開會討論，未達成共識

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）政府3年前取消移工每3年需出國1日的規定，意在節省移工轉聘的費用，卻有仲介私底下向移工收取「買工費」，等於從移工身上剝皮。勞動部10月2日邀集仲介公會、移工權益團體、雇主團體與來源國駐臺代表處開會，會上意見分歧，未能達成共識。

《央廣》報導，立法院3年前修改《就業服務法》，廢除外籍移工每3年出國1日的規定，依規定，移工在台工作3年期滿辦理轉換新雇主相關作業衍生之買工費，現行規定仲介公司不得向移工收取，然而私人仲介卻仍向移工收取新台幣2萬元至9萬元不等的「買工費」。

有勞團痛批，在「買工費」氾濫的情況下，勞動部居然還想透過會議將其就地合法化。

勞動部表示，由於經常接獲立法院轉仲介業者陳情相關作業費用的合理性，監察院調查意見也請勞動部針對目前仲介收取服務費是否包含轉換雇主費用部分通盤檢討，為廣泛收集各界意見，才會邀集仲介公會、移工權益團體、雇主團體與來源國駐臺代表處出席，以了解各界聲音。

勞動部澄清，該會議主要聽取各界意見，勞動部並無預設立場，會議中各界代表充分表達說明，不同團體意見分歧難以形成共識，會中並未做成同意收費的結論，更無改變禁止仲介任意收費政策立場。