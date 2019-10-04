南門市場7日搬遷 祭出感恩回饋1元搶購

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）北市南門市場即將於7日起暫停營業，中繼市場將在17日開幕。今明兩日（4、5日）舉辦「風華38 時光永存」優惠活動，現場活動有1元搶購、競標等活動，市場內許多攤商都推出折扣商品。。

位於捷運中正紀念堂站2號出口的公有南門市場，以販售南北糕點及特色熟食聞名，原址在地經營38年。台北市政府為配合捷運萬大線工程及改善大樓耐震設計等狀況，今年啟動南門大樓暨南門市場改建工程。

市場處表示，南門市場7日起將暫停營業，全部攤商會陸續搬遷至位於杭州南路二段55號的中繼市場，中繼市場（杭州南路二段55號）會在17日試營運。

中繼市場營運期間，北市府將設免費接駁車供民眾搭乘，路線為：原南門市場→捷運古亭站→南門中繼市場。（圖／台北市產業局臉書）

市場處規劃今、明2天在南門市場辦理「風華38─時光永存」優惠活動，現場包含1元搶購、競標等活動，南門市場內知名攤商也配合推出許多折扣優惠，包括合興糕糰店、徐家點心坊、立家湖州粽和逸香齋等，民眾可趁南門市場搬遷前，到現場感受原址熱鬧的市場氛圍。

市場處規劃在6日晚上18時30分在南門市場門口舉辦惜別晚會，邀請民眾一同見證營業38年的南門市場熄燈，也為搬遷的攤商加油打氣。