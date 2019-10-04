新北免費小班中文課 至今造福442位外籍移工

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助外籍移工加強中文溝通能力，新北市勞工局開辦「外籍勞工華語語言訓練班」，透過免費小班教學，讓移工以輕鬆有趣的方式學習中文會話，並識別基本文字，截至目前為止，共有442位移工參與本課程。

來自印尼的看護工娃蒂表示，到臺灣工作之前，非常擔心是否可以適應異鄉的生活。她期待自己不止做好平時的照護工作，更希望提升能力，回鄉之前能習得一技之長。

雇主對於她在短短3個多月的時間，中文明顯進步，感到相當驚喜，多次表達對主辦單位的感謝。娃蒂表示這份鼓勵與支持，課程期間獲得的珍貴情誼，將會永遠銘記在心。

泰國學員淑玲透過公司推薦，利用休假之餘學習中文。

她表示這次安排雙語講師授課，同時非常紮實的從基礎注音符號開始學起，練習日常簡單的文字及基本生活會話，透過一些團體遊戲，讓她在上課期間完全放鬆心情學習，減少了很多語言的陌生感。

勞工局長陳瑞嘉表示，外籍移工朋友參加課程後除可提升中文表達技巧，更可藉此增加學習其他事物的能力，例如照護技巧、用藥方式、機具使用等。

課程自今年7月起，針對印尼、越南、菲律賓及泰國籍勞工，開設總時數39小時的訓練課程，計有210位學員報名，其中156位學員於9月份完成結訓。截至目前為止，參與本課程的外勞已達442位。