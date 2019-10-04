2019國際智財與技術交易論壇

在9月27日「2019國際智財戰略與技術交易論壇」上，針對「營業祕密」與「技術交易」為主題，邀請來自國內外知名企業、智財布局領域的講者，從全球市場觀點的角度，闡述智慧財產權的宏觀策略與授權交易，協助企業在國際市場中，避開潛在風險、站穩營運腳步的訣竅。

「國際智財戰略與技術交易論壇」為「台灣創新技術博覽會」的系列活動之一，由經濟部、科技部、農委會、國發會、教育部、國防部、環保署等跨部會合作舉辦，展現政府在積極推動5+2產業創新計畫等重大國家政策的同時，期能發揮台灣技術整合優勢，觸動跨國智財技術合作機會，並推升我國成為國際技術交易的重要樞紐。

世界智慧財產權組織（WIPO）前副執行長James Pooley、Intel 亞太區專利總監周國軍、株式會社NTT DOCOMO企業行銷戰略部總經理本高祥一、Ocean Tomo總監Justin Lewis、EverEdge 亞洲區總監Tyler Capson、台積電法務副總經理暨法務長方淑華、聯發科副總經理暨法務長宿文堂等講者，從國際局勢帶出企業營業祕密與智財保護的營運策略，和未來技術創新與技術合作等跨國觀點。

上午場智財保護與管理座談中，James Pooley指出，中小企業沒有那樣多的資源與時間，像大型企業那般進行專利布局，因此相較容易取得的營業祕密，應該是中小企業關注的智財保護重點；周國軍則提醒，由於受到專利權保護的技術或產品，必須公開發明的內容，企業佈局專利權時，必須先考慮競爭對手的技術潛力，未來是否也會生產類似的技術或產品。

工研院技轉法律中心王鵬瑜執行長擔任與談主持人，從國際局勢帶出企業營業祕密與智財保護的營運策略，和未來技術創新與技術合作等跨國觀點。（圖／經濟部）

方淑華認為，營業祕密保護與專利權保護一樣重要，建議企業的法務部門投入更多的策略思考，建構智財版圖；松村光章表示，媒體時常報導某企業的營業祕密被競爭竊取，他認為這多是企業沒有給予工程師足夠的報酬，來保護營業祕密，因此建議企業主應重視工程師的薪酬。

下午場技術合作案例與經驗分享討論中，企業為了擴展經營領域，常常與合作的企業夥伴進行技術轉移的策略，由先進企業協助技術落後的夥伴。本高祥一強調，企業之間進行技術轉移時，不妨先以「協同創新」的夥伴關係進行合作，讓兩造藉此了解彼此的技術能量、營運方式；宿文堂表示，在科技業，轉移的技術主要來自先進企業內部的研發，然後授與技術落後企業應用，這樣的情況十分常見，先進企通常不會擔心造成競爭，有時甚至會將科技研發工作，外包給其他夥伴公司。

Justin Lewis說，找到正確的夥伴，是企業進行技術轉移的重點，應事先做好調查對方企業、規畫授權條件等工作；Tyler Capson也指出，會清楚知道對方的營業祕密、專利權與智財布局，並了解對方對無形資產的貢獻價值，往往才是最適合合作的企業夥伴，雙方才能在技術轉移上展開想法一致的合作。