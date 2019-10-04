台灣獲亞太防洗錢最佳等級 蘇魁：感謝公私合作

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣今年8月獲得亞太防制洗錢組織（APG）評選為「最佳等級（一般追蹤）」。行政院長蘇貞昌昨（03）日出席「洗錢防制評鑑成果發表暨頒獎大會」時，感謝公私合力，使台灣在洗錢防制評鑑獲得最佳成績。

蘇貞昌表示，台灣在去（107）年評鑑還有16項不及格，經過行政院洗錢防制辦公室同仁與業界先進共同努力，在短短的時間成為「最佳等級（一般追蹤）」，這不僅是政府，而是業界、公司、銀行等各面向團結合作，才能在國際評比獲得佳績。

蘇貞昌指出，洗錢防制過猶不及，他上任第4天到銀行櫃台訪視，宣布固定客戶臨櫃辦理新台幣50萬元內例行交易，不需出示身分證件核對，為的就是簡政便民。各銀行一開始沒有配合，他就要求金管會派「神秘客」去分行提領及了解狀況，相關措施就有效了。

蘇貞昌說，政府該嚴格的地方，應滴水不漏、寸土不讓，但也要注重執行的方法，並且與世界同步，就像今天活動的呈現方式，從電視機擺放位置、運用珍珠板等，方式相當活潑，就與官方例行的頒獎典禮不太一樣，他給予肯定。

蘇貞昌表示，台灣土地不大、天然資源不多，我們只有人，人雖然不多，但是人要最好、最強、最合作，才能在世界有一席之地。