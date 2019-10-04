賴清德「為小英助選」　美國行程怎麼走？！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)《自由》網站今(4)日刊出獨家報導稱，前行政院長賴清德將於10月中旬展開訪美行程為總統蔡英文助選，他昨晚（3日）證實配合民進黨中央安排，表示將以「團結台灣」為演講主軸，爭取台僑全力支持總統蔡英文競選連任。

報導稱

據了解，賴清德演說內容，也將呼應蔡英文於9月28日民進黨全國黨代表大會的宣示「2020，台灣要贏」，不僅總統要贏、國會要贏，還要有社會同行、世代要共贏，「壯大台灣、連結世界」，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任。

親賴人士認為，賴前院長接受到許多基層支持者心聲，「憂慮國民黨總統提名參選人韓國瑜會當選」，

在訪美這段期間將會謹慎思考問題，預料10月底返國後，將會對各界民意有所回應。

乍看今天這篇來自台南的報導，配上一張像是賴清德接受訪問的照片，一般讀者可能會以為賴清德還在國內。但其實根據《自由》1日的報導，賴清德已經啟程赴歐(如以下截圖)，10月中旬才會轉往美國「為小英助選」。

所幸文中引述賴清德行動辦公室發言人李退之表示，

賴前院長目前在歐洲私人行程，將配合黨中央安排，銜接轉赴訪美行程，感謝過去初選時台僑界的支持，同時籲請僑界台胞全力支持蔡總統競選連任，兌現初選時的團結承諾。

報導指出，賴清德訪美助選行程，預定於美國當地時間14日抵達舊金山，後續接著芝加哥、華府、紐約等4城市， 將拜訪當地重要智庫與政要，並將出席「2020台灣要贏，LET’S WIN」蔡英文總統競選連任的華府造勢大會，預計為期一週的公開助選行程，也是賴清德沈潛低調後的首度政治活動，將成為外界觀察民進黨是否「蔡賴配 」的重要指標。

回顧1日的文章中，賴清德行動辦公室發言人李退之受訪表示，「賴前院長出國先到歐洲，是已安排好的私人行程，然後再銜接美國後援會助選行程」，

因行程緊湊關係，無法全部都參加，原則上賴前院長會參加美國台僑較聚集的2、3個城市造勢活動，預計10月中旬左右，至於確切日程地點，由黨中央與賴前院長雙方協調敲定。

嗯, 小編不才, 看得有點糊塗了。賴清德「為小英助選」的美國行程到底怎麼走,請大家一起來密切關注囉！