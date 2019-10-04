美日台灣安全合作　美國學者易思安: 建議由聯合軍演開始

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國日前在10.1建政70周年之際，大規模展示軍力，美國軍事學者易思安表示，這對區域安全無益。面對中國軍事威脅，他認為美日台有許多可以合作之處，第一步或許可以從聯合軍演開始。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）與遠景基金會美東時間3日共同舉辦名為 Critical Nexus: The Future of US-Japan-Taiwan Security Cooperation 研討會，針對美日台安全合作未來進行討論。

中央社引述「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）會後接受訪問，談到中國在十一建政70週年展示武器，對美台送出何種訊息時表示，從中國在街頭大規模展示先進武器，可以看出中國並非一個負責任的國家，這是非常激進的做法，也無助於區域和平。

他指出，美、日、台等民主國家一個很大的問題在於民眾自信滿滿，對來自中國的威脅沒有自覺。當民眾對威脅無感，不了解北京現況，在缺乏公眾意識的情況下，北京更容易滲透國家與社會，這是必須正視與面對的。

易思安指出，從索羅門群島、吉里巴斯等南太島國外交轉向可以知道，在某種程度上美國正在失去影響力，因為沒有正視中國在南海、兩岸、擠壓台灣國際空間、對待抗議者與穆斯林等少數民族的不當行為。美國基本保持沈默，允許中國國有企業在華爾街獲利、在矽谷投資，滲透美國社會，為大專院校、研究機構提供資金。

他指出，民主國家必須團結一致。站在美國角度，與台灣建立牢固關係有利於國家利益，同時也應將台灣納入與日本等其他國家的多邊、三邊框架中，建立安全合作機制，以面對共同威脅。

至於美日台安全合作可以從哪方面下手?易思安表示，有太多可以做，因為現在做的實在太少。至於第一步，他認為或許可以從聯合軍演開始。

遠景基金會執行長賴怡忠在談及美日台安全合作時表示，台美日三邊對話應由上而下，透過從領袖直接下令，制定新的對話機制，展開定期戰略對話。

賴怡忠也指出，另一個需要進行的是美日同盟與台灣的雙邊對話，讓美日同盟在二加二，或是二加二的次級會議中將台灣納入，進行對談。唯有如此，才能釋放重要政治訊息，讓美國在亞太盟邦以及台灣盟邦了解美國確實看重台灣。

在實質面上，美日同盟與台灣的二加一合作，也能讓台灣成為安全網絡的一部分，減輕美國負擔。

不過日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男在會中表示，中共解放軍在台灣附近區域的軍事活動，對日本是一大安全疑慮，但在日方嘗試與中國改善關係之際，與台灣的安全合作仍是敏感議題。

遠景基金會執行長賴怡忠 (上圖) 呼籲美日同盟納入台灣 (中央社)

日本國際問題研究所主任研究員小谷哲男（中）, 認為美日台安全合作議題仍敏感 (中央社)