2020選戰倒數100天　郭柯拍攝定裝照？！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海集團創辦人郭台銘、韓國瑜國政顧問團總召張善政，今(3)日一同受邀出席台灣玉山科技協會會員大會，但兩人除了兩次握手、一次敬酒以及上台大合照之外，幾乎沒互動、沒說話。

東森新聞雲報導，郭台銘致詞時說「我宣布退選之後，專題演講的位子，就被張善政佔走了」，博得滿堂笑聲。

郭台銘今天是以發起人的身分受邀致詞，張善政則是行政院前院長身分參加專題座談。

中央社引述玉山科技協會理事長李紀珠指出，科技成為國際競爭使用的武器，掌握關鍵技術的國家以此作為手段，達成其他目的將成常態。台灣在這波科技戰應儘速因應，避免受到影響。

另一方面郭柯合作進軍國會，已經正式出擊！鴻海創辦人郭台銘昨（2）日起接連兩天與民眾黨立委參選人拍競選宣傳照。

根據新頭殼報導，郭董這兩天當起母雞，跟郭柯聯軍立委參選人同框拍競選照，搶攻選票。他2日晚前往內湖，與柯文哲以及吳達偉、徐立信、何景榮、蔡宜芳等立委參選人拍競選宣傳照，也跟郭家軍目前唯一參選新北市第十選區（土城、三峽）立委的前立委李嘉進之子李縉穎，拍攝宣傳照。

據了解李縉穎曾擔任柯文哲幕僚，後轉至郭陣營，他在個人臉書貼出與郭台銘、柯文哲、吳達偉的自拍照，4人都穿白襯衫與黑色西裝褲。

李縉穎表示，自己知名度沒那麼高，有郭台銘與柯文哲幫忙行銷、宣傳，大有幫助，目前雙方還在動態整合，「是柯家軍還是郭家軍，用什麼黨籍參選，暫時都不是很大的問題」。

郭台銘則在自己的臉書po文說：