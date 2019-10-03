南韓法務部長醜聞纏身　女兒疑走後門進入高麗大學

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 南韓首都首爾市中心今(3)日有成千上萬抗議民眾示威，高喊口號要求醜聞纏身的法務部長曹國辭職下台。

示威展開前3小時，曹國的妻子、東洋大學教授鄭敬心（音譯），今(3)日上午被秘密傳喚到首爾中央地方檢察廳，一連接受3個小時的偵訊。

據了解，鄭敬心遭調查的非法行為包括涉嫌以自己及子女名義出資成立私募基金，以及偽造女兒從東洋大學獲頒的獎狀，好讓女兒順利申請進入名校就讀。

綜合Korea Times與中央社報導，曹國是南韓現任總統文在寅愛將，8月間他剛獲提名為法務部長就遭人舉報他曾利用特權，讓當年就讀高中的女兒掛名發表頂尖醫學論文，藉此進入知名大學就讀。

南韓大學聯考競爭一向激烈，但曹國的女兒不用參加聯考，就直接由外語高中進入南韓最頂尖學府高麗大學，引爆南韓青年學子不滿，紛紛上街抗議。

這個事件讓人聯想到同樣曾經引起南韓民怨的另一權貴，也就是前總統朴槿惠閨蜜崔順實女兒「走後門」就讀梨花女子大學的事件。最後崔順實的女兒被梨花大學取消入學資格。

然而曹國除了女兒涉嫌「走後門」進入知名大學，還有家人投資私募基金的問題纏身，萬一妻子因此遭逮捕，不論曹國本人是否涉入，只會讓他的部長職位，更加岌岌可危。

另一方面由於曹國備受南韓總統文在寅信任，外界也質疑檢方是否會對曹國涉及的相關案件徹查到底。