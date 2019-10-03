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楊憲宏、童文薰監察院陳情　批總統論文「自我抄襲、一魚多吃」

楊憲宏也質疑國家圖書館保存論文，得經由「學校」送國家圖書館保存，不是個人送，就算是總統也不能任意送去國家圖書館。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/10/03 18:14
圖為楊憲宏(左)與童文薰 (翻攝YouTube)

圖為楊憲宏(左)與童文薰 (翻攝YouTube)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 蔡英文總統近日公開在英國倫敦政經學院（LSE)的博士論文，但仍飽受外界質疑。資深媒體人楊憲宏及美國紐約州律師童文薰今(3)日赴監察院陳情，批評蔡英文的博士論文「自我抄襲、一魚多吃」，嚴重違反學術倫理。

《聯合》引述童文薰說，找監委陳情，最主要訴求是因蔡總統1983年的論文，其實與她在國內先露出的文章重複，並指出其中談到《補貼法、反傾銷及市場防衛》時，其中約47頁的內容，是出自1983年6月「政大法學評論」第27期第77頁《國際貿易中國內市場之保護-GATT第十九條，VER及MFA》，兩者不但內容一模一樣，連註釋都一模一樣

但政大法學評論27期是1983年6月發表，而蔡英文博士論文是在1983年10月才通過口試，卻沒有在論文裡面揭露此事。

童文薰說，同樣內容，蔡總統又將其放在1983年12月政大第28期中，並將博士論文等著作送審，用以升等副教授1990年為了升等教授，又將一樣的內容出版成《國際貿易法專題研究》。

楊憲宏則質疑國家圖書館保存論文，得經由「學校」送國家圖書館保存，不是個人送，就算是總統也不能任意送去國家圖書館否則就是違反國圖自我規定。

陪同陳情的國民黨立委陳學聖說，將請教育部去查。監委王幼玲已針對國外學歷採認及申請教職的規範與審查機制，了解當中。

相關內容超連結 　2019.10.02｜獨家！蔡英文自我抄襲，LSE知道嗎？
蔡英文
博士論文
楊憲宏
童文薰
監察院
政大法學評論

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