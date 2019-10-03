中華電信建置「5G試驗與培訓場域」加速衝刺邁向5G新世代

為迎向明年5G商用時代來臨，中華電信打造「 5G試驗與培訓場域」，在中華電信學院綠能智慧園區內，建置「 5G通訊實驗網路」及中華電信自主研發的「 5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環境， 並和國內生態系夥伴發展5G智慧應用。 蔡英文總統與交通部祁文中次長今(3) 日蒞臨中華電信學院應用展示，體驗未來智慧科技情境， 為國內5G應用與發展加油打氣。

蔡總統應邀致詞時指出，打造「數位國家、智慧島嶼」 是政府最首要目標，面對5G時代來臨，已經全方位規劃與布局。 中華電信是5G國家隊中最重要的隊伍， 今天展示中看到中華電信主動結合業界夥伴，將5G應用在自駕車， 無人機，VR、智慧城市，相信創新應用可以加速未來5G商轉， 明年第一波釋照後台灣即將和日本、韓國、 美國主要國家正式同步進入5G時代， 相信台灣在硬體製造既有優勢加上資通訊創新應用， 未來絕對可以讓台灣5G在全球經濟發展中佔有關鍵的一席之地。

中華電信董事長謝繼茂表示：「 中華電信為發展5G投入各項資源不遺餘力，打造『 5G試驗與培訓場域』目標為發展5G創新應用， 培育國內產業所需5G專業人才。並期許成為『智慧生活領導者、 數位經濟賦能者』，領航5G發展。」

今日展示聯合勤崴、宏碁、麗臺、雷虎、萬物聯網智慧科技、西伯、 巧立、台灣藝術大學、台灣大學及中華電信5G新創加速團隊(稜研 、偉薩、達標智源、與博遠智能），共同展示在中華電信「 5G試驗與培訓場域」試驗發展的豐碩成果， 證明台灣堅實的資通訊產業實力及豐沛的創新能量。

「5G智慧化邊緣資料中心」邁向商用

今年2月中華電信在MWC世界行動通訊大會上展出的「 5G智慧化邊緣資料中心」已經成功在學院「綠能智慧園區」 商用環境建置，提供邊緣運算服務，以滿足低延遲、 高可靠的應用需求。 今日展示特別邀請台灣藝術大學學生演出5G意象現代舞蹈， 以展示「場邊多視角直播應用」， 在表演現場可即時觀看多個視角鏡頭畫面。 同時亦展示VR360低延遲多視角直播、AR人臉辨識、 AR遠端協作等應用。

AI自駕車與車聯網發展大躍進

中華電信集團旗下子公司勤崴國際，今日亦首次展示自駕車與「 5G智慧化邊緣資料中心」整合， 將自駕車內攝影機影像透過邊緣運算，低延遲即時傳送至「 智慧駕駛監控中心」，未來將可運用在自駕車監控與緊急事故處理。 今日展示之「智慧駕駛監控中心」是未來自駕車中控平台的雛形， 除車內影像外，亦可即時看到自駕車行車狀態，如路徑軌跡、 方向盤、油門、煞車等資訊。

在車聯網方面， 勤崴國際業已成功試驗交通路側設備與自駕車互動傳輸的實境。 透過綠能智慧園區內建置的無線紅綠燈， 主動發送燈號及秒數至自駕車，可以協助自駕車提前得知號誌狀況， 有充分時間做出最佳決策。 未來透過大規模佈建路側設施建置車聯網， 搭配超可靠及低延遲的無線網路即時傳輸能力， 即可提升自駕車的行車安全。自駕車方面， 今日亦首次展示透過一鍵呼叫「召喚無人車」進行智慧接駁， 未來可運用於自駕車共乘或交通車等服務與應用情境。

「5G試驗與培訓場域」歡迎各界參訪與合作

「5G試驗與培訓場域」建置目的為提供體驗、 創新合作與培訓的場域。中華電信學院院長洪維國表示：「 永遠走在最前面」是中華電信秉持的經營理念； 為發展5G創新應用，結合生態系夥伴所打造的開放性「 5G試驗與培訓場域」，歡迎產官學各界參訪與合作， 共同推動5G產業創新與加速5G人才養成。