中華電信建置「5G試驗與培訓場域」加速衝刺邁向5G新世代

為迎向明年5G商用時代來臨，中華電信打造「5G試驗與培訓場域」，在中華電信學院綠能智慧園區內，建置「5G通訊實驗網路」及中華電信自主研發的「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環境，並和國內生態系夥伴發展5G智慧應用。蔡英文總統與交通部祁文中次長今(3)日蒞臨中華電信學院應用展示，體驗未來智慧科技情境，為國內5G應用與發展加油打氣。
蔡總統應邀致詞時指出，打造「數位國家、智慧島嶼」是政府最首要目標，面對5G時代來臨，已經全方位規劃與布局。中華電信是5G國家隊中最重要的隊伍，今天展示中看到中華電信主動結合業界夥伴，將5G應用在自駕車，無人機，VR、智慧城市，相信創新應用可以加速未來5G商轉，明年第一波釋照後台灣即將和日本、韓國、美國主要國家正式同步進入5G時代，相信台灣在硬體製造既有優勢加上資通訊創新應用，未來絕對可以讓台灣5G在全球經濟發展中佔有關鍵的一席之地。
中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信為發展5G投入各項資源不遺餘力，打造『5G試驗與培訓場域』目標為發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才。並期許成為『智慧生活領導者、數位經濟賦能者』，領航5G發展。」
今日展示聯合勤崴、宏碁、麗臺、雷虎、萬物聯網智慧科技、西伯、巧立、台灣藝術大學、台灣大學及中華電信5G新創加速團隊(稜研、偉薩、達標智源、與博遠智能），共同展示在中華電信「5G試驗與培訓場域」試驗發展的豐碩成果，證明台灣堅實的資通訊產業實力及豐沛的創新能量。
「5G智慧化邊緣資料中心」邁向商用
今年2月中華電信在MWC世界行動通訊大會上展出的「5G智慧化邊緣資料中心」已經成功在學院「綠能智慧園區」商用環境建置，提供邊緣運算服務，以滿足低延遲、高可靠的應用需求。今日展示特別邀請台灣藝術大學學生演出5G意象現代舞蹈，以展示「場邊多視角直播應用」，在表演現場可即時觀看多個視角鏡頭畫面。同時亦展示VR360低延遲多視角直播、AR人臉辨識、AR遠端協作等應用。
AI自駕車與車聯網發展大躍進
中華電信集團旗下子公司勤崴國際，今日亦首次展示自駕車與「5G智慧化邊緣資料中心」整合，將自駕車內攝影機影像透過邊緣運算，低延遲即時傳送至「智慧駕駛監控中心」，未來將可運用在自駕車監控與緊急事故處理。今日展示之「智慧駕駛監控中心」是未來自駕車中控平台的雛形，除車內影像外，亦可即時看到自駕車行車狀態，如路徑軌跡、方向盤、油門、煞車等資訊。
在車聯網方面，勤崴國際業已成功試驗交通路側設備與自駕車互動傳輸的實境。透過綠能智慧園區內建置的無線紅綠燈，主動發送燈號及秒數至自駕車，可以協助自駕車提前得知號誌狀況，有充分時間做出最佳決策。未來透過大規模佈建路側設施建置車聯網，搭配超可靠及低延遲的無線網路即時傳輸能力，即可提升自駕車的行車安全。自駕車方面，今日亦首次展示透過一鍵呼叫「召喚無人車」進行智慧接駁，未來可運用於自駕車共乘或交通車等服務與應用情境。
「5G試驗與培訓場域」歡迎各界參訪與合作
「5G試驗與培訓場域」建置目的為提供體驗、創新合作與培訓的場域。中華電信學院院長洪維國表示：「永遠走在最前面」是中華電信秉持的經營理念；為發展5G創新應用，結合生態系夥伴所打造的開放性「5G試驗與培訓場域」，歡迎產官學各界參訪與合作，共同推動5G產業創新與加速5G人才養成。