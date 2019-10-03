探索策略思維 延續創新聲浪

2019秋季富邦講堂，針對不同藝文創作形式，
秋季講堂10月邀請到雲門舞集創辦人林懷民，
【10/15願原心依舊─雲門的下一步】講師：林懷民│
雲門舞集創辦人林懷民以近五十年的表演經歷，
【10/25創意策略─以視覺佈局文化】講師：Michael Rock│平面設計師
如何制定完善的創意策略，
【10/31品味清單─探索設計的性格】講師：余雅琳 (Yah-Leng Yu)│平面設計師
視覺如何展現品牌印象，以創意包裝商家空間、商品資訊，
【11/08雜學思想─輸入教育革新編碼】講師：蘇仰志│
跳脫僵化思維，背後需預估多少即將面臨的挑戰與勇氣？
【11/10藝遊未盡─博物館的展陳設計】講師：Adrien Gardère│博物館展陳設計師
一檔展覽經過多少道的設計及思量，
從理解展覽涵義、展品特性、展館規模，博物館展陳設計師Adri
【11/15共處藝域─美術館的城市浪潮】講師：田霏宇 (Philip Tinari)│UCCA尤倫斯當代藝術中心的館長兼CEO
2011年底接任UCCA尤倫斯當代藝術中心館長的田霏宇，
【11/22未來想像─都市的創新藍圖】講師：Daan Roosegaarde│荷蘭藝術家、創新設計者
觀察每一城市的景觀特色及規劃，
【12/04追劇效應─導演們的下集預告】講師：洪忠燦 (Hong Jong Chan)│韓國電視劇導演
拍攝電視劇的幕後工程，包含哪些關鍵要角，得以將影視、
2019秋季富邦講堂課程已陸續開放報名，
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類型
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日期
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講座主題及講者
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地點
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【大師講座】
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免費
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10/15(二)19:30~21:00
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《願原心依舊─雲門的下一步》
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臺北文創大樓14樓文創會所
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10/25(五)19:00~20:30
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《創意策略─以視覺佈局文化》
講師：Michael Rock
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臺北文創大樓14樓文創會所
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10/31(四)19:30~21:00
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《品味清單─探索設計的性格》
講師：余雅琳 (Yah-Leng Yu)
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臺北文創大樓6樓
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11/08(五)19:00~20:30
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《雜學思想─輸入教育革新編碼》
講師：蘇仰志
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臺北文創大樓6樓
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11/10(日)14:00~15:30
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《藝遊未盡─博物館的展陳設計》
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臺北文創大樓6樓
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11/15(五)19:00-20:30
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《共處藝域─美術館的城市浪潮》
講師：田霏宇 (Philip Tinari)
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臺北文創大樓6樓
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11/22(五)19:00-20:30
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《未來想像─都市的創新藍圖》
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臺北文創大樓6樓
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12/04(三)19:30-21:00
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《追劇效應─導演們的下集預告》
講師：洪忠燦 (Hong Jong Chan)
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臺北文創大樓6樓