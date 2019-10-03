探索策略思維 延續創新聲浪

2019秋季富邦講堂，針對不同藝文創作形式， 再次攜手各領域創作者，跨越領域「僵」界，共振創新能量。

秋季講堂10月邀請到雲門舞集創辦人林懷民， 於卸任之際分享舞蹈生涯的感觸；紐約2X4設計公司創意總監Mi chael Rock和Foreign Policy Design Group聯合創辦人余雅琳， 分享如何透過視覺與創意的包裝策略，提升品牌形象。緊接著11月 邀請為教育帶來革新與改變的雜學校創辦人蘇仰志； 利用空間調配提升觀展品質的博物館展陳設計師Adrien Gardère；將私人美術館成功轉型的UCCA尤倫斯當代藝術 中心館長田霏宇；以及透過創新設計推動民眾環境意識的荷蘭藝術家 Daan Roosegaarde。12月更邀請韓國電視劇導演洪忠燦， 解析電視劇的幕後工程與產業趨勢。 各領域創作者將分享自身經驗歷程，一齊探討反思，如何跳脫體制、 持續創新突破，並引領廣大聲量。

【10/15願原心依舊─雲門的下一步】講師：林懷民│ 雲門舞集創辦人、編舞家

雲門舞集創辦人林懷民以近五十年的表演經歷， 引領舞團在每一回的海內外巡演，省思文化處境、 期盼夢想能涵蓋他人，創造屬於社會的舞台。於2019年卸任之際 出席富邦講堂，除分享舞蹈生涯的感觸與期許， 更將透過重新出版的巡演日誌《跟雲門去流浪》，述說如何將雲門創 團的初願化作能量，進而延續給新一代編舞家，於土地、 家鄉之間舞動生命及情感。

【10/25創意策略─以視覺佈局文化】講師：Michael Rock│平面設計師

如何制定完善的創意策略， 將欲傳達的訊息在視覺思路裡具象化呈現？2X4─ 紐約設計顧問團隊，從設計發想、形象包裝，甚至宣傳營銷等環節， 每每以精準的視覺力道為眾多國際品牌推展核心價值， 同時呈現新穎的文化面相；作為創新的推行者，平面設計師Mich ael Rock如何把握品牌原有的形象，進一步提升定位及層次？ 面對各式的海內外項目，又將透過哪些觀察， 為品牌詮釋跨文化的時代現象？

【10/31品味清單─探索設計的性格】講師：余雅琳 (Yah-Leng Yu)│平面設計師

視覺如何展現品牌印象，以創意包裝商家空間、商品資訊， 為人們提供完善且趣味的走逛體驗？新加坡設計公司Foreign Policy Design Group，經手各式的跨界項目，領域概括視覺指標、商品包裝、 品牌推廣及宣傳等，看平面設計師余雅琳如何善用活躍的創新思維， 為產品、圖像至店家營造形象、細節？設計者的角度， 又著重哪些創作、執行過程，能將品牌煥然一新仍保有本質特色？

【11/08雜學思想─輸入教育革新編碼】講師：蘇仰志│ 雜學校創辦人

跳脫僵化思維，背後需預估多少即將面臨的挑戰與勇氣？ 教育的發展，應篩選什麼樣的操作模組，有意義且不失目標性的推翻 革新？雜學校創辦人蘇仰志如何透過每年舉辦的展會， 為教育工作者及大眾打造一處與時俱進的生態圈； 身為主張新創的社會企業，又將如何結合當前技術、觀點， 加速各年齡層的個體價值，串接體制外的智能時代？

【11/10藝遊未盡─博物館的展陳設計】講師：Adrien Gardère│博物館展陳設計師

一檔展覽經過多少道的設計及思量， 除了能適當地展現作品的藝術性，同時提升觀看視角的品質？

從理解展覽涵義、展品特性、展館規模，博物館展陳設計師Adri en Gardère如何透過對空間調配的熟稔， 將經手的每一檔展覽堆疊出更加細緻的敘事情節？ 設計師又如何在有限的展廳大小，為展場界定策展內容， 使觀眾得以沉浸於空間、建立自身的藝術視野？

【11/15共處藝域─美術館的城市浪潮】講師：田霏宇 (Philip Tinari)│UCCA尤倫斯當代藝術中心的館長兼CEO

2011年底接任UCCA尤倫斯當代藝術中心館長的田霏宇， 如何於既有的文化背景，梳理海內外的藝術脈絡， 並運用各式展覽形態，將UCCA這處坐落於北京的文化平台逐步鞏 固自身定位？當中秉持什麼樣的明確企圖及觀點？ 針對經營私人藝術機構的經驗值，又包含了哪些訴求， 進而串聯館方與觀眾之間的互動交流？

【11/22未來想像─都市的創新藍圖】講師：Daan Roosegaarde│荷蘭藝術家、創新設計者

觀察每一城市的景觀特色及規劃， 人們的日常參與潛伏多少的可行性，能共同推動環境的創新體驗？ 荷蘭藝術家Daan Roosegaarde，曾以燈光裝置作品「水之光」 關注水資源及水利議題、「減霾計畫」點出全球汙染問題等項目； 在參與環境革新的過程中，推動者如何借用創新概念， 針對環境現況來甦醒群體意識？ 都市的公共空間又能以什麼樣的智能新意， 為社會繪製具體的未來想像？

【12/04追劇效應─導演們的下集預告】講師：洪忠燦 (Hong Jong Chan)│韓國電視劇導演

拍攝電視劇的幕後工程，包含哪些關鍵要角，得以將影視、 戲劇創作成為人們日常的共通話題、潮流文化， 直至連動各個產業的趨勢？執導多部韓劇作品的洪忠燦導演， 將於富邦講堂分享，在多元的故事題材中，如何運用鏡頭畫面， 如實牽引演員情緒、創造劇情氛圍；韓劇的發展脈絡， 又具備哪些出眾的要點，使觀眾感同深受，更編導出群眾心聲？

2019秋季富邦講堂課程已陸續開放報名， 詳細資訊請見講堂報名首頁：https://fubonart. kktix.cc/