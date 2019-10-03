日月光3億美元綠色國際債券 今日正式發行

由台北富邦銀行及富邦證券共同主辦承銷之日月光投資控股3億美元 綠色債券，今(3)日正式掛牌發行。本次債券分為3年期2億美元 及5年期1億美元，發行利率分別為2.15％及2.5％， 為台灣首檔由非金融機構所發行之綠色國際債券， 成功開啟台灣國際債券市場的綠能新頁， 也為台灣產業追求永續發展立下重要的里程碑。

北富銀表示，綠色經濟轉型為當前全球企業發展高度關注的議題， 綠色債券亦成為全球債市的重要增長來源。 北富銀長期致力於推動企業與社會的永續發展，持續落實「 富邦金控永續經營(ESG)願景工程」，本次與富邦證券攜手合作 為日月光主辦承銷綠色債券，並由富邦證券負責輔導日月光送件， 北富銀擔任受託、還本付息機構及提供發行之專業諮詢服務， 希望能運用核心職能發揮金融影響力，為促進永續包容的經濟成長、 社會發展與環境保護共盡心力。

日月光表示，日月光為亞洲綠債先驅，曾於2014年推出亞洲第一 檔由製造業發行之綠色債券，也是台灣首家發行綠色債券之企業。 過去台灣綠色國際債券皆由金融機構發行， 日月光本次能以首檔非金融機構發行的綠色債券在台灣櫃買中心外幣 計價國際債券市場順利掛牌， 不僅可提升整體產業對綠能永續的重視，更具有推動台灣綠色債券市 場健全發展的指標性意義。

此次發行綠色債券的綠色投資計畫， 是委由勤業眾信聯合會計師事務所專業評估及認證，符合櫃買中心「 綠色債券作業要點」及國際資本市場協會(ICMA)所訂定之綠色 債券原則(GBP)。計畫範圍主要針對再生能源及能源科技發展、 能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、 廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、 潔淨或回收循環再利用等項目類別，所需資金總額為新台幣10, 105,921仟元，除少部份自有資金外， 主要將由本次綠色債券發行所得之3億美元支應， 預計可減少碳排放量合計達281,083公噸/年。

日月光已連續第四年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業( Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry)」領導者(Industry Leader)殊榮，為全球首家半導體封測業榮獲此肯定之公司， 亦打破台灣紀錄連續四年蟬聯「半導體及半導體設備產業」領導者。 同時更連續四年入選英國富時社會責任新興市場指數( FTSE4Good Emerging Index)，並榮登湯森路透(Thomson Reuters)全球百大技術領袖， 此為日月光於企業社會責任上之長期作為與績效再度受到國際肯定之 證明。日月光表示，為實踐永續發展、促進企業全方位綠色概念， 成立集團永續發展委員會(CSC)推行一系列的環境保護計畫， 例如建置中水回收廠、綠建築、智慧電網，規劃智慧工廠、 綠色供應鏈、綠色產品，以及更換偏鄉學校LED燈管等項目。 本次綠債全數投入CSC所制訂環境保護項目， 包括但不限於興建綠建築、提升能源效率、 以及回收水資源等各項專案。這些項目預計能達成節省能源消耗、 減少碳排放量、杜絕廢水排放等目標。日月光希望任何變革或轉型， 都能對社區、環境與利害關係人產生實質改變， 積極推動利益共享之經營理念，未來將更致力於企業永續， 擬定長期目標，本著務實、誠信及負責的態度，對產業、 對社會發揮更大的影響力，持續耕耘永續發展。

為善盡銀行之社會責任並完備銀行風險控管架構， 北富銀制訂有永續風險管理框架， 將永續發展列為營運策略規劃和決策過程之考量要項，並在2017 年12月正式成為赤道原則協會會員銀行，全力推展綠色金融及綠能 產業融資，積極籌組和參與綠色產業之聯合授信案，同時亦致力擴大 行動金融服務並發行與永續發展關聯之金融商品。 北富銀將持續以行動發揮影響力， 促使往來對象於經營上能重視環保與企業社會責任的實踐， 協助社會走向更正向美好的未來。