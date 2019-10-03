2019新北市林口子弟戲文化節

由新北市政府主辦、林口區公所承辦的「2019年新北市林口子弟戲文化節」活動，將在10月5日和6日盛大登場，今(3)日特別記者會並邀請樂林園子弟表演「走三關」，為周末的活動暖身。
林口區的南北子弟戲在林口九大軒社傳承近百年，也是新北市最具代表性傳統表演藝術活動之一。軒、社內團員都是自己庄內的子弟，因為經常花時間套練，對於庄內事情都義務幫忙，演出所得歸團體公有，所以也自稱「憨子弟」。在迎神廟會，我們常會有聽到嗩納、京胡、通鼓八音演奏南北管音樂，精美又令人敬畏的神將在這樣的音樂中邁步，帶來神明的保佑與祝福;而加上戲劇演出，更展現戲曲的精華。
新北市文化局表示，今年為了讓子弟戲文化節活動更加精彩，特地邀請到2015薪傳獎得主北管國寶藝師彭綉靜老師開班教授新一代子弟，並由甫於今年9月正式公告為本市傳統表演藝術登錄北管戲保存者樂林園領銜公演走三關。
指導本次演出的彭綉靜老師表示，今年來林口教戲發現有許多很有潛力的北管新秀，像擔綱主角薛平貴的蘇昱嘉、男扮女裝演出女主角代戰公主的鐘得暉不論是身段、唱腔和眼神都十分到位，再加上幾位参與演出的小朋友都十分努力投入學習，感受到林口地區對於子弟文化的滿滿熱情。
樂林園主委林春生表示，自己小時候看到父親前鄉民代表林根藤努力的傳承北管文化奔走，期間並曾禮聘已故傳獎得主曾捷盛開班授徒，讓樂林園延續30年的薪傳香火，今年再由新北市政府的協助及彭綉靜老師每週2次從苗栗北上教授年輕的子弟，將可讓北管香火持續傳承下去。
新北市林口區長劉淑芬表示，今年林口子弟戲文化節將於10月5、6日在竹林山觀音寺登場， 5日有下午的園遊會和晚上的兒童劇場，6日下午由各軒社遶境及彭綉靜老師、樂林園及竹塹北管樂團攜手公演「走三關」，「身騎白馬走三關，改換素衣回中原，放下西涼無人管，一心只想王寶釧……」，這是一般人耳熟能詳，都能來上幾句的段子，也是彭綉靜老師的得意戲碼，歡迎各位市民朋友前來欣賞，支持在地文化的保存與傳承。
照片由新北市政府提供