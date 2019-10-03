2019新北市林口子弟戲文化節

由新北市政府主辦、林口區公所承辦的「2019年新 北市林口子弟戲文化節」活動，將在10月5日和6日盛大登場，今 (3)日特別記者會並邀請樂林園子弟表演「走三關」， 為周末的活動暖身。

林口區的南北子弟戲在林口九大軒社傳承近百年， 也是新北市最具代表性傳統表演藝術活動之一。軒、 社內團員都是自己庄內的子弟，因為經常花時間套練， 對於庄內事情都義務幫忙，演出所得歸團體公有，所以也自稱「 憨子弟」。在迎神廟會，我們常會有聽到嗩納、京胡、 通鼓八音演奏南北管音樂， 精美又令人敬畏的神將在這樣的音樂中邁步，帶來神明的保佑與祝福 ;而加上戲劇演出，更展現戲曲的精華。

新北市文化局表示，今年為了讓子弟戲文化節活動更加精彩， 特地邀請到2015薪傳獎得主北管國寶藝師彭綉靜老師開班教授新 一代子弟，並由甫於今年9月正式公告為本市傳統表演藝術登錄北管 戲保存者樂林園領銜公演走三關。

指導本次演出的彭綉靜老師表示， 今年來林口教戲發現有許多很有潛力的北管新秀， 像擔綱主角薛平貴的蘇昱嘉、 男扮女裝演出女主角代戰公主的鐘得暉不論是身段、 唱腔和眼神都十分到位， 再加上幾位参與演出的小朋友都十分努力投入學習， 感受到林口地區對於子弟文化的滿滿熱情。

樂林園主委林春生表示， 自己小時候看到父親前鄉民代表林根藤努力的傳承北管文化奔走， 期間並曾禮聘已故傳獎得主曾捷盛開班授徒，讓樂林園延續30年的 薪傳香火，今年再由新北市政府的協助及彭綉靜老師每週2次從苗栗 北上教授年輕的子弟，將可讓北管香火持續傳承下去。

新北市林口區長劉淑芬表示，今年林口子弟戲文化節將於10月5、 6日在竹林山觀音寺登場， 5日有下午的園遊會和晚上的兒童劇場，6日下午由各軒社遶境及彭 綉靜老師、樂林園及竹塹北管樂團攜手公演「走三關」，「 身騎白馬走三關，改換素衣回中原，放下西涼無人管， 一心只想王寶釧……」，這是一般人耳熟能詳， 都能來上幾句的段子，也是彭綉靜老師的得意戲碼， 歡迎各位市民朋友前來欣賞，支持在地文化的保存與傳承。

照片由新北市政府提供