指數投資證券（ETN）讓證券商品投資將更多元

指數投資證券（ETN）於今年4月上線， 讓證券商品投資將更多元，證交所表示， ETN本身並不持有任何資產，通常不支付利息、不保障本金、 無第三方保證，ETN到期後， 發行人會先扣除固定的投資手續費用（Investor fee）或追蹤費用（Tracking fee）， 再支付投資人這段持有期間內與所追蹤指數完全相同的報酬；因為E TN本身並不持有任何資產，故所能追蹤的標的皆比ETF要來的廣 ，基本上不存在有追蹤誤差。

證交所表示，ETN（Exchange Traded Note）中文名稱為「指數投資證券」，是由證券商發行， 在證券市場掛牌交易，追蹤特定指數報酬表現的有價證券。 投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期日， 由發行證券商給付ETN到期價值。

證交所指出，ETN在國際上發展已有十餘年，因具交易便利、 投資成本較低、價值透明度高等優點而受歡迎，包括美國、英國、 德國、法國、日本等市場都有ETN。 ＥＴＮ上路後可使我國證券市場商品更完整， 幫助證券商拓展業務範疇，在發行人資格方面，ETN發展初期訂定 嚴謹標準，希望確保發行品質，讓投資人安心參與市場。未來會視E TN發展情形及市場需求，適時研議調整相關制度， 並逐步擴大連結更多元投資標的。

證交所表示，金管會也樂觀其成， 並鼓勵金融商品創新多元有助於整體市場發展及接軌國際希望藉由開 放證券商發行ETN來豐富國內金融商品種類， 進而提升我國證券市場的國際競爭力。

證交所指出，ETN 商品設計本質上並不需要實際持有成分股， 但因其價格表現完全連結其對應指數的報酬表現，且無追蹤誤差， 因此基於穩健經營與風險控管考量，目前發行 ETN 的券商仍多採行持有所發行指數相對應的成分股， 來進行相關的避險與操作。

ETN是由證券商發行，在證券市場掛牌交易， 追蹤特定指數報酬表現的有價證券， 投資人可以用買賣股票的方式買賣ETN，或選擇持有至到期， 由發行證券商給付ETN到期價值。