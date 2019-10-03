1萬6280發煙火彈齊發 看國慶煙火這些私房裝備你必須擁有

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今年國慶煙火由屏東縣主辦，將挑戰史上最長42分鐘，施放1萬6280發煙火彈，並首度結合國立台灣交響樂團現場演出，創下國慶焰火史上施放時間最長、實況演奏的紀錄。

本次國慶煙火將於屏東縣高屏溪舊鐵橋（下淡水溪鐵橋）屏東端的河濱公園施放。屏東縣政府今（03）日舉辦記者會，現場並特別打造河濱公園的鐵橋、草地，搭配焰火動畫，模擬當日施放場景。

今年國慶焰火主題是「攜手世界、臺灣耀飛」，將挑戰史上最長42分鐘，施放1萬6280發煙火彈，佈彈區寬600公尺、深200公尺，發射高度最高600公尺，平均高度400～500公尺，非常壯觀。

國立台灣交響樂團將配合焰火進行6段主題現場演出，分別是：AKAV(排灣族語的「屏東」意思)、幸福南國、堅定勇氣、深化國際、世界融合、我的故鄉、我的臺灣(台語)，透過音樂與焰火搭配，達到視覺與聽覺雙重震撼。

10月10日國慶焰火施放時間預計晚間8點開始，河濱公園廣達20公頃草地，可以讓民眾席地而坐舒服欣賞焰火，縣府預估下午起就有民眾陸續進場卡位。

屏東縣長潘孟安開箱推薦看國慶焰火裝備，包括野餐墊、遮陽用的雨傘、帽子、墨鏡、防蚊液、防曬乳、飲水、零食、便當等。

尤其焰火時間長達42分鐘，民眾可以準備頸枕，防止長時間抬頭觀看頸部酸，還有美照拍不停，預防手機沒電一定要帶的行動電源等，邀請大家當天一起當抬頭族，不要當低頭族。

為方便民眾欣賞國慶焰火，屏東縣府提供免費接駁服務，將於當天下午2:30啟動，服務時間至11點30分為止。

潘孟安縣長指出，屏東位處國境之南，但一直努力做、認真做，蘊積能量，就像今年初的台灣燈會，從事前不被看好，到創造被喻為「史上最美的燈會」，從問號到驚歎號，屏東不斷挑戰、創新，讓人驚艷，今年國慶焰火也一樣，將從台灣尾點亮全台灣！