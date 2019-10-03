指郭台銘為「3億男」 名嘴周玉蔻判賠200萬元確定

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海創辦人郭台銘不滿被媒體人周玉蔻稱為「3億男」，指他捐3億元給連勝文，一審認為周沒有查證，判周應賠償200萬元，並在7家報紙頭版刊登半版道歉啟事；二審改判周賠償200萬元，並在4家平面媒體、1家網路媒體道歉。最高法院認為周玉蔻上訴無理由，今(3)日駁回上訴，周玉蔻判賠200萬並登報道歉確定。

綜合《聯合》與中央社報導，2015年1月，台北市長柯文哲接受電視台專訪，指市長選舉前有企業家捐款3億元給他的競爭對手連勝文；周玉蔻隨即在美麗島電子報、電視政論節目中喊話，要求郭台銘出面說明。

周玉蔻說「一旦對手當選台北市長，不撈回10倍、20倍好處，實在有損他這位霸主氣息濃厚的企業家素來威名」、「因為我得到的消息是3億先生就是你！」

郭台銘氣得向周玉蔻求償1000萬元，並在平面媒體登報道歉，於電子新聞媒體廣告時段播放朗讀道歉啟事，另在政論節目上親口朗讀道歉聲明。

台北地院一審認為，重點在於有無「3億男」的存在，周玉蔻雖指稱消息來源是柯文哲，但法官先後傳柯文哲、柯建銘、郭台銘出庭作證，證實沒有「郭台銘捐錢給連勝文」的事實，周玉蔻明可向當事人、傳話人求證，卻未查證，只憑柯文哲轉述就發表評論，指涉郭台銘違反政治獻金法藉此謀利，使得郭台銘社會評價受損，應負過失侵害名譽的賠償責任。因此判周玉蔻應賠償200萬元，並在7家報紙頭版刊登半版道歉啟事。

高院二審認為，周玉蔻言論挾雜評論，使閱聽大眾容易誤認郭台銘是以捐贈鉅額政治獻金的方式，藉此圖謀不法利益，以一般經驗法則，這些言論確足以貶損郭台銘在社會上的評價，而侵害郭台銘名譽權。

二審審酌兩造身分地位、經濟狀況等，判周玉蔻賠償200萬元，並在4大報及美麗島電子報刊登道歉聲明。

周玉蔻上訴第三審，最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回上訴確定。